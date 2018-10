Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2018 Pekan 28, Persib Bandung vs Bali United, Madura Utd vs PSM

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 2018 akan mulai bergulir Minggu (28/10/2018).

Di pekan 28 Liga 1 2018, Persib Bandung yang pekan lalu harus lengser dari puncak klasemen akan menjamu Bali United pada Selasa (30/10/2018) dan disiarkan langsung Indosiar.

Sementara pemuncak klasemen sementara Liga 1 2018 PSM Makassar akan melawat ke Madura United Senin (29/10/2018) nanti.

Laga yang cukup berat mengingat Madura United dalam misi bangkit usai mengalami rentetan hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir.

Sementara Persija Jakarta akan menjamu Barito Putera Selasa (30/10/2018) mendatang.

Laga pekan 28 Liga 1 2018 sendiri akan dibuka laga Arema FC vs PSMS Medan Minggu (28/10/2018) yang disiarkan langsung Indosiar pada pukul 15.30 WIB.

Sumber: instagram/liga1match

Jadwal siaran langsung Liga 1 Pekan 28 :

Minggu, 28 Oktober 2018

Arema FC vs PSMS Medan | 15:30 WIB (Indosiar)

Mitra Kukar vs PSIS | 15:30 WIB (Ochannel)

PS Tira vs Persela | 18:30 WIB (Streaming vidio.com)