Live Beinsport 3! Cara Nonton Live Streaming Empoli vs Juventus Liga Italia Pekan 10 di HP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Empoli vs Juventus dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 10 malam ini akan mempertemukan Empoli vs Juventus. Pertandingan Empoli vs Juventus live Beinsport 3 yang akan dimulai pada Sabtu (27/10/2018) pukul 23.00 Wib.

Empoli vs Juventus disiarkan langsung (live) Beinsport 3. Live Streaming Empoli vs Juventus juga dapat ditonton secara Live Streaming di beINSport 3 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.com.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Empoli vs Juventus via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Laga Empoli Vs Juventus akan digelar pada Giornata ke-10 Serie A 2018/19, Sabtu (27/10/2018). Pertemuan kedua tim, merupakan pertemuan antara tim papan bawah dan tim papan atas.

Sebagai pemuncak klasemen Serie A untuk saat ini, Juventus tentu tak mau membuang-buang kesempatan mengokohkan posisi di puncak.

Apalagi lawan mereka, Empoli, dua kali dikalahkan Juventus tanpa bisa mencetak gol, di musim sebelumnya. Empoli kalah 0-3 di kandang dan 0-2 tandang.

Bahkan Empoli selalu kalah dalam enam laga terakhirnya melawan Juventus di Serie A, kebobolan 13 gol dan hanya mencetak satu gol.

Empoli baru meraih satu kemenangan di Serie A musim ini (M1 S3 K5). Satu-satunya kemenangan itu adalah 2-0 menjamu Cagliari pada giornata pertama.

Mereka tak pernah merasakan kemenangan dalam delapan laga terakhirnya di Serie A. Empoli tanpa kemenangan dan hanya mencetak satu gol dalam tiga laga kandang terakhirnya di Serie A: kalah 0-1 vs Lazio, imbang 1-1 vs AC Milan, kalah 0-2 vs AS Roma.