Ucapan Selamat Hari Sumpah Pemuda 2018 Dalam Bahasa Inggris dan Artinya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selamat Hari Sumpah Pemuda 2018! Peristiwa bersejarah tersebut diperingati besok, 28 Oktober 2018. Hari Sumpah Pemuda di 2018 ini memasuki peringatan ke 90.

Di Hari Sumpah Pemuda 2018 ini, saatnya kita kembali mengingat semangat para pemuda zaman dulu untuk mempersatukan bangsa. Di era masa kini bisa memberikan ucapan selamat Hari Sumpah Pemuda 2018.

Ucapan selamat Hari Sumpah Pemuda 2018 bisa dibagikan kepada teman, sahabat atau melalui status whatsapp, facebook, twitter, instagram.

Bagi kalian yang ingin bergaya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda 2018, bisa menggunakan Bahasa Inggris. Hitung-hitung kan bisa sekalian belajar Bahasa Inggris.

Ucapan-ucapan ini cocok untuk dibagikan di media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya.

Nah, berikut ini beberapa ucapan selamat Hari Sumpah pemuda 2018, dirangkumkan Banjarmasinpost.co.id dalam Bahasa Inggris beserta artinya.

Learn about the meaning of the unity and integrity of a piece of stick that is very fragile but will be very strong and not easy to break when it becomes a broom stick tied robust and able to clean the litter nation (criminals).

(Belajar tentang arti kesatuan dan integritas, sebatang tongkat yang sangat rapuh tetapi akan sangat kuat dan tidak mudah patah ketika tongkat sapu itu terikat kuat dan mampu membersihkan sampah negara (penjahat).

Peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober di Kapuas, Senin (30/10/2017). (TRIBUNKALTENG.com/jumadi)

United islands were split and make the nation and the homeland is homeland Indonesia is not easy, cherish and honor the services of the heroes of Indonesia and Cultivate a sense of brotherhood among nations because we are all brothers.

(Nusantara terbelah dan menjadikan bangsa serta negara sebagai tanah air Indonesia tidaklah mudah, hargai dan hormatilah jasa para pahlawan Indonesia serta tumbuhkanlah rasa persaudaraan antarbangsa karena kita semua bersaudara).

Pledge the oath of youth with a heart and a member body will be the proof and meet Indonesia true independence.

(Ikrarkanlah sumpah pemuda dengan hati dan anggota badan, akan menjadi buktinya dan temukanlah kemerdekaan sejati Indonesia). (Noor Masrida)