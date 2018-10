Hasil Lengkap Liga Inggris Putaran 10 - Bournemouth & Watford Intai Liga Europa dan Rekor Terbaik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dua klub Liga Inggris atau Premier League, Bournemouth dan Watford memastikan mereka akan tetap berada di peringkat 6 serta 7 klasemen Liga Inggris 2018-2019 begitu putaran ke-10 kelar pada Senin (29/10/2018).

Bournemouth dan Watford sama-sama mendapatkan hasil maksimal pada hari pertama pekan ke-10 Liga Inggris, Sabtu (27/10/2018).

Bournemouth memukul tuan rumah Fulham 3-0, sedangkan Watford menghantam Huddersfield Town dengan skor identik 3-0 di kandang sendiri.

Baca: Live MNC TV! Cara Nonton Live Streaming Liverpool vs Cardiff City Liga Inggris Pekan 10 di HP

Masing-masing mengoleksi 20 dan 19 poin, Bournemouth serta Watford dipastikan tak bisa digeser oleh tim-tim tradisional Premier League yang belum bermain pada Sabtu, macam Everton (15 poin) atau Manchester United (14).

Dengan mantap di peringkat ke-6 dan 7, Bournemouth serta Watford mengintai posisi finis di Zona Liga Europa alias peringkat 5 klasemen Liga Inggris.

Baca: Hasil Liga Inggris - Kalahkan Cardiff City, Liverpool Melesat ke Puncak Klasemen

Posisi itu sekarang ditempati Tottenham Hotspur dengan koleksi 21 poin.

Spurs sendiri akan menghadapi pemimpin klasemen, Manchester United, pada Senin (29/10/2018).

Bukan cuma berpeluang lolos ke Liga Europa, melihat performanya saat ini, Bournemouth dan Watford berpotensi pula meraih pencapaian terbaiknya sepanjang sejarah Premier League.

Sebelum ini, Bournemouth paling tinggi finis di posisi ke-9 divisi utama Liga Inggris, yaitu pada musim 2016-2017.

Sementara itu, pencapaian terbaik Watford di Premier League adalah peringkat ke-13 pada 2015-2016.

Berikut hasil lengkap pekan ke-10 Liga Inggris, Sabtu (27/10/2018):

Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers 1-0 (Glenn Murray 48')

Fulham vs Bournemouth 0-3 (Callum Wilson 14'pen, 85', David Brooks 71')

Liverpool vs Cardiff City 4-1 (Mohamed Salah 10', Sadio Mane 66', 87', Xherdan Shaqiri 84'/Callum Paterson 77')

Southampton vs Newcastle United 0-0

Watford vs Huddersfield Town 3-0 (Roberto Pereyra 10', Gerard Deulofeu 19', Isaac Success 80')

Ket.: Partai Leicester vs West Ham United digelar pukul 23.30 WIB.