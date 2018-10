Live Beinsport 3! Cara Nonton Live Streaming Napoli vs AS Liga Italia Pekan 10 di Smartphone

Jadwal Napoli vs AS Roma Live Beinsport 3

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Napoli vs AS Roma dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 10 malam ini akan mempertemukan Napoli vs AS Roma. Pertandingan Napoli vs AS Roma live Beinsport 3 akan dimulai pada Senin (29/10/2018) pukul 02.30 Wib.

Napoli vs AS Roma disiarkan langsung (live) Beinsport 3. Live Streaming Napoli vs AS Roma juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 3 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.com.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Napoli vs AS Roma via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Gelandang sekaligus kapten Napoli, Marek Hamsik, berpeluang membuat rekor klub dengan menyamai jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah milik Giuseppe Bruscolotti.

Rekor tersebut bisa dibuat Hamsik jika bermain pada laga lanjutan Liga Italia melawan AS Roma di Stadion San Paolo, Minggu (28/10/2018) waktu setempat.

Jika tampil di partai tersebut, jumlah penampilan Hamsik akan menyentuh 511 di semua kompetisi.

Dilansir dari bolasport.com, angka itu berarti akan menyamai rekor yang selama ini menjadi milik Bruscolotti. Gelandang Slovakia berusia 31 tahun ini direkrut dari Brescia pada 2007 dan sejak itu tak tergantikan perannya di tim beralias I Partenopei.

Sejauh ini, Hamsik sudah berhasil membuat sejarah besar dengan melewati rekor gol terbanyak yang sebelumnya milik Diego Maradona. Hamsik sudah melesakkan 120 gol di semua ajang kompetitif.

Jumlah tersebut 5 biji lebih banyak dari raihan legenda terbesar klub, Diego Maradona (115).

MAXStream, video portal milik Telkomsel, kini menawarkan layanan live streaming liga-liga besar yang bekerja sama dengan beIN Sports.