Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Jepang via Live Streaming RCTI Piala AFC U-19 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming RCTI babak perempatfinal Piala AFC U19 2018 (Piala Asia U19 2018) antara Timnas U-19 Indonesia vs Jepang akan berlangsung Minggu (28/10/2018) malam ini lewat tautan berikut :

Adapun live streaming Timnas U-19 Indonesia vs Jepang dalam babak perempatfinal Piala AFC U-19 2018 via live streaming RCTI mulai pukul 19.00 WIB dan kick off pada pukul 19.30 WIB.

Live streaming Timnas U-19 Indonesia vs Jepang lewat tayangan live streaming RCTI bisa diakses lewat laman resmi RCTI maupun aplikasi MNC Mobile, seperti dilansir Bpost Online dari laman Instagram resmi RCTI.

Kapten timnas U-19 Jepang, Mitsuki Saito ingin menikmati atmosfer pertandingan saat timnya menghadapi timnas U-19 Indonesia pada perempat final Piala Asia U-19 2018.

Laga ini dipastikan akan disaksikan 65 ribu penonton, setelah PSSI mengonfirmasi bahwa semua tiket yang mereka cetak terjual habis.

Timnas U-19 Indonesia (instagra.com/pssi)

Sebelum kepastian ini, Mitsuki Saito sudah pernah diminta pendapatnya soal potensi membeludaknya minat pendukung timnas U-19 Indonesia.

"Ini merupakan laga yang besar dan saya akan enjoy saja di laga itu," kata Mitsuki Saito kepada wartawan termasuk BolaSport.com.