Maia Estianty Dikabarkan Akan Menikah Lagi, Sahabat Dekat Ungkap Perjuangan Berderai Air Mata

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty kini dikabarkan akan menikah lagi di Tokyo, Jepang. Seiring dengan pernyataan pihak KUA Pasar Minggu yang menyatakan mengeluarkan surat izin nikah untuk Maia Estianty di Jepang.

Kabar, calon suami Maia Estianty adalah pengusaha Irwan Mussry yang selama ini dikabarkan menjalin asmara dengan ibu tiga anak ini.

Namun dibalik rencana kebahagiaan Maia Estianty yang dikabarkan akan menikah, perjuangannya dulu yang penuh air mata diungkapkan sahabat. Memupuskan impian putra bungsunya, Dul.

Sahabat Maia Estianty, Hendra Bocy tak tega jika harus mengenang perjuangan ibu 3 anak itu.

Baca: Irwan Mussry Disebut Calon Suami Maia Estianty, Lahir Sebagai Konglomerat dengan Banyak Bisnis

Baca: Titi Rajo Bintang Pernah Kabari Maia Estianty Akan Menikah Lagi, Dengan Irwan Mussry?

Maia Estianty (instagram @maiaestiantyreal)

Hal itu Hendra ungkapkan melalui komentarnya di postingan Instagram Maia Estianty.

Maia baru saja mengunggah postingan soal masa lalunya di Instagram, Jumat (26/10).

"Banyak yang mau jadi seperti saya, yakin? Nanti kalau didatangin ujian berat jangan nangis ya," tulis Maia.

Postingan Maia pun banyak mendapat komentar dari kalangan artis seperti Audy, Ari Lasso, Rossa, juga dari beberapa sahabatnya, seperti Hendra Bocy.

Hendra mengenang curhatan Maia yang selalu disertai dengan isak tangis. Hal itu membuat Hendra tak tega.

komentar di akun instagram Maia Estianty (instagram @maiaestiantyreal)

"Saat lu dulu curhat ya... gue sampai nangis gak tega dengernya! Always be my queen," komentar Hendra.