SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Jepang via Live RCTI Piala AFC U-19 2018

SEDANG BERLANGSUNG live streaming RCTI babak perempatfinal Piala AFC U19 2018 (Piala Asia U19 2018) antara Timnas U-19 Indonesia vs Jepang akan berlangsung Minggu (28/10/2018).

Live streaming Timnas U-19 Indonesia vs Jepang dalam babak perempatfinal Piala AFC U-19 2018 via live streaming RCTI mulai pukul 19.00 WIB dan kick off pada pukul 19.30 WIB.

Siaran langsung Timnas U-19 Indonesia vs Jepang lewat tayangan live streaming RCTI bisa diakses lewat laman resmi RCTI maupun aplikasi MNC Mobile, seperti dilansir Bpost Online dari laman Instagram resmi RCTI..

Live Streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia Vs Jepang Piala AFC U-19 2018

Live Streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Jepang Piala AFC U-19 2018

Live Streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Jepang Piala AFC U-19 2018

Kapten timnas U-19 Jepang, Mitsuki Saito ingin menikmati atmosfer pertandingan saat timnya menghadapi timnas U-19 Indonesia pada perempat final Piala Asia U-19 2018.

Laga ini dipastikan akan disaksikan 65 ribu penonton, setelah PSSI mengonfirmasi bahwa semua tiket yang mereka cetak terjual habis.

Sebelum kepastian ini, Mitsuki Saito sudah pernah diminta pendapatnya soal potensi membeludaknya minat pendukung timnas U-19 Indonesia.

"Ini merupakan laga yang besar dan saya akan enjoy saja di laga itu," kata Mitsuki Saito kepada wartawan termasuk BolaSport.com.