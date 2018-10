Vina Panduwinata 'Bongkar' Jati Diri di Konser Chaseiro, Ada Apa Sama Candra?

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Vokal serak dan bertenaga penyanyi Vina Panduwinata menggelegar di Nusa Indah Theater, Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (28/10/2018) malam.

Bergaun biru, Vina membawakan lagu "Jati Diri" dari album miliknya berjudul Cium Pipiku (1987) di panggung konser band Chaseiro bertajuk Dunia di Batas Senja itu.

Sebelum bernyanyi, Vina "membongkar" kisah di balik penciptaan lagu "Jati Diri".

"Saya sangat bersahabat dengan Mas Candra Darusman (personel Chaseiro). Dulu (ditanya), Vina ada apa sih sama Candra? Oh ada suami saya di situ, mau cerita susah nih he he he," katanya yang mengundang gelak tawa penonton.

"Zaman dulu, saya sama Mas Candra jalan sama-sama, jalan aja ya Pa enggak gimana he he he. Saya bilang 'luar biasa ya langkah kita salah melulu. Kita enggak punya privasi sama sekali itu risiko kita sebagai penyanyi'," ujar Vina lagi.

"Akhirnya Candra bilang 'Oke, Vin. Saya bakal buatkan lagu yang bercerita tentang kamu dan teman-teman kamu yang seringkali tidak punya privasi'. Inilah 'Jati Diri'," tambahnya.

Selain itu, Vina juga menggelorakan pesan kemanusiaan dengan suara khasnya lewat lagu "Kemanusiaan" dari album Chaseiro berjudul Bila (1980).

"Lagu ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus punya hati dan pikiran yang bagus. Setiap orang punya hak dalam menjalankan kebebasan diri menjalankan hidup," ujar Vina.(Andi Muttya Keteng Pangerang)

