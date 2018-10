Bupati HSS Launching Data Center Sehati Plus Cinta Kabupaten HSS

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Data Center “Sehati Plus Cinta” Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) secara resmi dilaunching oleh Bupati HSS H Achmad Fikry, Senin, (29/10).



Peresmian Data Center Sehati Plus Cinta ini ditandai pemotongan untaian bunga melati oleh H Achmad Fikry didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab HSS.



Pada kegiatan ini juga dihadiri para Kepala SKPD, camat dan Forkopimda di Kabupaten HSS.



Bupati HSS H Achmad Fikry mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga bisa menyajikan dan memulainya Data Center di Kabupaten HSS.

Launching Data Center Sehati Plus Cinta Kabupaten HSS (foto protokol dan kehumasan)

Program RPJMD sudah mulai dilaksanakan, termasuk penggunaan IT yang terus digalakkan dan dimaksimalkan.



Untuk itu, Bupati berharap Data Center ini betul-betul bisa memberikan manfaat untuk kemajuan pembangunan HSS dan merupakan langkah awal untuk tersedianya data yang ada di HSS.



Kepala Dinas Kominfo HSS Hendro Martono mengatakan latar belakang berdirinya Data Center adalah sebagai upaya penyatuan data dan integrasi data Informatika Teknologi (IT).



Penyajian data yang lengkap, cepat dan praktis hanya bisa dilakukan melalui terbangunnya Data Center IT.



Dijelaskannya pada visi RPJMD Kabupaten HSS Tahun 2018-2023 menuju Kabupaten HSS yang cerdas, inovatif, teknologis dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Telah disebutkan pada misi ke 5 yakni menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.



Dalam RPJMD juga disebutkan strategi pelaksanaan arah kebijakan misi ke 5 yaitu melaksanakan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi teknologi informasi dengan membangun data center.



Lebih lanjut dijelaskannya bahwa Data Center adalah ruang khusus untuk menempatkan server komputer dan perangkatnya yang terhubung ke jaringan internet atau disebut juga pusat data IT.



Pada Data Center “Sehati Plus Cinta” disajikan peralatan IT berupa server, beberapa aplikasi penunjang administrasi Pemkab HSS yang sudah dibuat tim IT Dinas Kominfo diantaranya Simitraku, E-Kinerja, E-Surat, E-Absensi, Asik Kepegawaian, Hologram dan Digital Sync.



Adapun fungsi dan manfaat Data Center adalah mengintegrasi semua aplikasi-aplikasi yang ada di lingkup Pemkab HSS, menjadi pusat data IT Pemkab HSS, membantu membuatkan aplikasi sesuai kebutuhan SKPD (dengan skala prioritas) dan membantu pendampingan IT oleh programmer 1 X 24 jam.



Usai kegiatan launching, Bupati HSS juga menyerahkan hadiah kepada para pelajar pemenang lomba Jurnalistik dengan tema Pariwisata yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Daerah HSS bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten HSS yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2018. (AOL/*)