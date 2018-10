Doa Al Ghazali Kepada Maia Estianty dan Irwan Mussry yang Menikah di Tokyo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry mendapat dukungan dari anak tertuanya Al Ghazali.

Melalui akun Instagram @alghazali17, Al menuliskan do'a dan harapannya untuk sang bunda, Maia Estianty yang menikah dengan Irwan Mussry.

Al Ghazali mengunggah foto dirinya saat kecil yang tengah didekap oleh Maia Estianty, pada Senin (29/10/2018).

Do'a dan harapan Al Ghazali tersebut tersebut tak lepas dari kabar pernikahan Maia Estianty dan pengusaha Irwan Mussry.

'I wish you all the happiness for your new chapter in your life.

Alhamdulillah, (aku sangat mencintaimu Bunda, aku berharap kau selalu bahagia di lembaran hidup barumu..alhamdulillah..)," tulis Al.

Sontak, postingan Al langsung banjir ucapan selamat.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari laman Tribun Solo(29/10/2018) Maia telah resmi menikah dengan pengusaha Irwan Mussry (56) di Jepang pada Senin (29/10/2018) pukul 10.30 waktu setempat.

Sayangnya, acara pernikahan itu tertutup dan tak boleh dipotret oleh media.

Beberapa hari terakhir santer dikabarkan bahwa Maia Estianty akan menikah dengan pria yang diduga netizen adalah Irwan Mussry.