Fakta Lain Lion Air JT 610, Seminggu Terakhir Muncul di Bandara Syamsudin Noor dengan Nama ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pesawat Lion Air JT 610 rute penerbangan Jakarta - Pangkal Pinang yang berangkat dari Bandara Soekarno Hatta, Senin (29/10/2018) dipastikan jatuh di perairan Tanjung Karawan, Jawa Barat.

Ada fakta lain didapat mengenai profil pesawat Lion Air JT 610 itu.

Tahukah Anda, ternyata pesawat itu seminggu ini beberapa kali take off dan landing di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru.



"Pesawat kategori brand new, Tanggal 22 oktober kemarin mampir di Bandara Syamsudin Noor untuk jadi JT 222 dan JT 223," ucap Communication and Legal Section Head Bandara Syamsudin Noor, Adit Putra kepada reporter banjarmasinpost.co.id.

Ya, rasa duka juga tentu dirasakan oleh segenap jajaran Bandara Syamsudin Noor.

"Jadi pesawat itu di Bandara Syamsudin Noor sebagai JT 222 Sub-BDJ dan JT 223 BDJ-Sub, ya penerbangan Surabaya Banjarmasin dan sebaliknya, dalam satu Minggu terakhir ini," bebernya.



Dilansir dari Kompas.com, Komite Nasional Keselamatan Transportasi ( KNKT) mengungkapan bahwa Pesawat Lion Air JT 610 dengan rute Jakarta-Pangkal Pinang belum lama mengudara.

Pesawat JT 610 milik maskapai Lion Air itu memilki kurang lebih 800 jam terbang. Pesawat JT 610 yang jatuh merupakan pesawat series Boeing 737 terbaru yakni Boeing 737 Max.



Masih dari informasi KNKT, 737 max ini yg paling baru dan modern dari 737 series ini.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)