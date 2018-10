Klasemen Liga 1 2018 Pekan 25 Usai Hasil Madura United vs PSM Makassar 3-0, Peluang Persib & Persija

jadwal live streaming Indosiar Madura United vs PSM Makassar Liga 1 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen liga 1 2018 pekan 28 mengalami perubahan usai hasil Madura United vs PSM Makassar 3-0, Borneo FC vs Bhayangkara FC 3-0 dan Sriwijaya FC vs Perseru 4-0 pada Selasa (29/10/2018) dihelat.

Madura United berhasil mengalahkan tamunya, PSM Makassar dengan skor telah 3-0. Pertandingan pekan ke-28 Liga 1 2018 ini dilangsungkan di Stadion Gelora Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura pada Senin (29/10/2018).

Madura United akhirnya berhasil memutus rekor prestisius milik PSM Makassar. Pertandingan yang berakhir dengan skor 3-0 ini membuat PSM Makassar menelan kekalahan perdananya semenjak memainkan paruh kedua Liga 1 2018.

Walaupun kalah, PSM Makassar masih kokoh di puncak klasemen dengan torehan 50 poin.

Persija dan Persib yang belum menjalani laga mengancam posisi PSM Makassar. Kedua tim sama-sama mengantongi 45 poin.

Sebelumnya, Borneo FC dan Sriwijaya FC juga meraih hasil positif sebagai tuan rumah. Hasil Borneo FC menang telak 3-0 atas Bhayangkara FC pada pekan ke-28 Liga 1 2018.

Laga antara Borneo FC vs Bhayangkara FC di Liga 1 2018 dimainkan di Stadion Segiri, Samarinda, Senin (29/10/2018) sore. Atas hasil tersebut, Borneo FC naik ke posisi 6 dengan torehan 42. Sedangkan Bhayangkara FC masih berada di posisi 4 dengan 43 poin.

Sedangkan Sriwijaya FC berhasil menang telak atas tamunya Perseru Serui dengan skor 4-0. Atas hasil tersebut Sriwijaya berhasil lolos dari zona degradasi, sedangkan Perseru semakin terancam degradasi dengan torehan 29 poin.

(banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)