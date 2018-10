Live Beinsport 3! Cara Nonton Live Streaming Lazio vs Inter Milan Liga Italia Pekan 10 di Smartphone

Jadwal Lazio vs Inter Milan Liga Italia Live Beinsport 3

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Lazio vs Inter Milan dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 10 malam ini akan mempertemukan Lazio vs Inter Milan. Pertandingan Lazio vs Inter Milan live Beinsport 3 akan dimulai pada Selasa (30/10/2018) pukul 02.30 Wib.

Lazio vs Inter Milan disiarkan langsung (live) Beinsport 3. Live StreamingLazio vs Inter Milan juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 3 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.com.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Lazio vs Inter Milan via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Semangat membara tengah dirasakan pemain Lazio menjelang pertandingan melawan Inter Milan pada lanjutan kompetisi Liga Italia.

Api semangat tercipta usai Lazio mengalahkan Olympique de Marseille di tengah teror suporter tuan rumah pada pertandingan matchday ketiga penyisihan grup Liga Europa di Stadion Velodrome, Prancis, Kamis (25/10/2018).

Diwarnai dengan lemparan batu ke arah bus pemain saat perjalanan menuju stadion, Lazio menuai hasil positif dengan kemenangan 3-1 atas Marseille.

Tiga gol Lazio dicetak oleh Wallace (menit ke-10), Felipe Caidedo (59'), dan Adam Marusic (90'). Sedangkan satu-satunya gol Marseille dicetak oleh Dimitri Payet melalui tendangan bebas pada menit ke-86.

"Kedatangan kami tidak begitu menyenangkan, batu dan botol dilempar ke bus. Ada sedikit ketidaknyamanan tetapi pemain dapat meresponsnya dengan baik," komentar Pelatih Lazio Simone Inzaghi dikutip dari Football-Italia melalui BolaSport.com.

Lazio kembali harus kembali berterima kasih kepada Ciro Immobile yang menjadi lakon utama dalam laga tersebut.

Meski tidak mencetak gol, catatan dua assist milik penyerang kelahiran Naples tersebut membantu Lazio membunuh pertandingan dengan terciptanya gol kedua dan ketiga.