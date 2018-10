Live MNC TV! Cara Nonton Live Streaming Tottenham vs Manchester City Liga Inggris Pekan 10 di HP

Jadwal Siaran Langsung Liverpool vs Manchester City di RCTI Liga Inggris Pekan 6 Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Tottenham Hotspur vs Manchester City dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 10 malam ini akan mempertemukan Tottenham vs Manchester City. Pertandingan Tottenham vs Manchester City live MNCTV dan Beinsport 1 yang akan dimulai pada Selasa (30/10/2018) pukul 03.00 Wib.

Tottenham vs Manchester City disiarkan langsung (live) MNCTV dan Beinsport 1. Live Streaming Tottenham vs Manchester City juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 1 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Bagi pengguna Telkomsel, anda dapat menyaksikan Live Streaming Tottenham vs Manchester City via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jelang laga Tottenham vs Manchester City, Manajer Manchester City, Pep Guardiola, menyangkal klaim tidak menganggap penting laga Liga Inggris menghadapi Tottenham Hotspur.

Pep Guardiola membantah tudingan yang mengatakan bahwa ia menganggap Tottenham Hotspur terlalu mengandalkan ketajaman sang striker, Harry Kane.

Sebab, beberapa waktu yang lalu pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, mengklaim jika Pep Guardiola tidak menghormati timnya dan menganggap Harry Kane sebagai jimat mereka.

Namun, Pep Guardiola pun menilai Spurs telah membohongi penampilan mereka sendiri yang kini hanya berjarak dua poin dari Manchester City.

Bentrokan Tottenham Hotspur kontra Manchester City akan dilangsungkan di Stadion Wembley pada Selasa (30/10/2018) dini hari WIB.

Guardiola menganggap bahwa laga itu amat penting, karena ia percaya bahwa tim kuat seperti The Lilywhites akan mengais banyak poin dan tak akan melepaskannya dengan mudah.

Sama ketika The Citizens menghadapi perlawanan alot Chelsea (0-2) di Community Shield, serta Arsenal (0-2) dan Liverpool (0-0) di Liga Inggris pada permulaan musim ini.