SEDANG BERLANGSUNG! LIVE STREAMING Borneo FC vs Bhayangkara FC, Live Streaming Vidio.com, Seru!

Borneo FC vs Bhayangkara FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG! live streaming Borneo FC vs Bhayangkara FC dalam pertandingan pekan 28 Liga 1 2018 di live streaming Vidio.com, Senin (29/10/2018).

Link live streaming Vidio.com Borneo FC vs Bhayangkara FC bisa diakses lewat tautan berikut :

LINK live streaming Borneo FC vs Bhayangkara FC

Pertandingan Borneo FC vs Bhayangkara FC di Liga 1 2018 tidak disiarkan langsung Indosiar, tetapi dapat ditonton melalui Matrix TV, vidio.com dan useetv.com. Live streaming Borneo FC vs Bhayangkara FC bisa diakses lewat live streaming vidio.com. (link live streaming Borneo FC vs Bhayangkara FC ada di akhir berita)

Baca: SEDANG BERLANGSUNG Link Vidio.com - Live Streaming Borneo FC vs Bhayangkara FC Liga 1 Senin (29/10)

Pertandingan Borneo FC vs Bhayangkara FC dijadwalkan disiarkan langsung dan live streaming vidio.com pukul 15.30 WIB.

Borneo FC harus kehilangan 4 pemain penting jelang laga kontra Bhayangkara FC.

Baca: SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Sriwijaya FC vs Perseru Serui via Live O Channel Liga 1 2018

Dilansir dari tribunkaltim, keempat pemain yang absen yaitu Wahyudi Hamisi, Abdul Rachman, Achmad Hisyam Tolle dan mantan pemain Inter Milan Tijani Belaid.

Wahyudi dan Tijani absen dua laga akibat dijatuhi skorsing, sedangkan Tolle dan Rachman terkena akumulasi kartu kuning.

Pelatih Borneo FC Dejan Antonic kecewa lantaran harus kehilangan 4 pemainnya di laga penting. Apalagi absennya Wahyudi diprediksi bakal berpengaruh signifikan bagi performa Pesut Etam.

Tanpa Wahyudi, lini tengah Borneo FC tampil kurang menggigit.

Berkaca pada laga kontra PSM di kandang beberapa waktu lalu, Borneo FC harus tumbang akibat lini tengah yang kurang agresif.

Kendati demikian, pelatih asal Serbia ini mencoba mengambil sisi positif dari absennya 4 pemain tersebut.

Disklaimer : link live streaming Vidio.com Borneo FC vs Bhayangkara FC hanya informasi untuk pembaca.

Banjarmasinpost.co.id tidak bertanggung jawab terhadap copyrights dan live streaming Vidio.com Borneo FC vs Bhayangkara FC

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)