Sehari Sebelum Terbang, Pramugari Cantik Lion Air JT 610 Curhat Kecapekan kepada Guru SMA-nya

BANJARMASINPOST.CO.ID, MADIUN - Pesawat Lion Air Boeing 737-Max 8 dengan nomor penerbangan JT 610 dengan rute Jakarta - Pangkal Pinang jatuh di Perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10/2018) pagi.

Sehari sebelum naas menderanya, pramugari Pesawat Lion Air JT 610, Alfiani Hidayati Solikah curhat kepada Rindang Wahyu Wijayanti, guru bahasa Inggris-nya semasa SMA.

Alfi menyampaikan curhat kepada Rindang lewat percakapan WhatsApp berbahasa Inggris, Minggu (28/10/2018) sore.

Baca: Kakak Kopilot Lion Air JT 610 Heran kenapa Adiknya Harvino Dibolehkan Terbang Padahal Lagi Sakit

Berikut isi curhat Alfi kepada Rindang sehari sebelum kecelakaan pesawat Lion Air JT 610.

"So tired mom. Now i realize that work is not easy...life is not easy dan happy is not easy..sometime behind smile is sadness (sangat melelahkan ibu. Sekarang aku menyadari bekerja bukanlah gampang..hidup tidaklah mudah dan gembira bukan gampang..terkadang dibalik. senyum adalah duka)," tulis Alfi dalam pesan WhatsApp yang ditujukan kepada Rindang.

Baca: Spiderwoman Indonesia Kembali Dulang Emas di China, Ajang Paling Bergengsi di Dunia

Rindang lalu menjawab,"Yeah..sometimes we are forced to smile (ya..terkadang kita dipaksa untuk tersenyum)."

Mendapatkan jawaban itu, Alfiani menuliskan pesan lagi.

"Yes mom..actually I need happiness and freedom..i dont like pressure. (ya ibu..sebenarnya aku ingin bahagia dan bebas..aku tidak suka tertekan)," tulis Alfiani.

Baca: Ternyata Ada Perwira Polisi, Jaksa & Anggota Dewan Jadi Korban Pesawat Lion JT 610, Ini Faktanya

Tak hanya kali ini, beberapa kali Alfi curhat kecapekan. Namun ia terus memotivasi mantan anak didiknya di SMAN I Dolopo itu.

"Saya terus support. Saya motivasi, teman-teman kamu yang lain saja ingin seperti kamu," kata Rindang.

Berita Ini Juga Ada di KOMPAS.COM