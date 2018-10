Ini Panggilan Khusus Maia Estianty untuk Irwan Murssy Usai Keduanya Resmi Menikah di Tokyo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty ternyata sudah mempunyai panggilan khusus untuk Irwan Murssy usai keduanya menikah di Tokyo. Hal itu terungkap dari postingan terbarunya di akun Instagram miliknya.

Diketahui Artis musik Maia Estianty langsung mengunggah foto keluarga bersama Irwan Mussry dan ketiga putranya, Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani di akun Instagram-nya, @maiaestiantyreal, Selasa (30/10/2018).

Saat itu Maia yang mengenakan baju pengantin berwarna putih gading lengkap dengan tiara menghiasi rambut tampak begitu anggun di antara empat lelaki yang sangat dicintainya itu.

Ketiga putra dari pernikahannya dengan musisi Ahmad Dhani itu mengenakan setelan jas berwarna hitam dan kemeja putih.

Sedangkan Irwan Mussry, sang mempelai pria, mengenakan setelah jas berwarna abu-abu dengan kemeja putih. Kelimanya tampak tersenyum ke arah kamera.

Maia menambahkan kota Tokyo, Jepang sebagai lokasi foto tersebut diambil.

"Alhamdulillah..This is it...This is what you are waiting for.......," tulis Maia seperti dikutip Kompas.com, Selasa (30/10/2018).

"Alhamdulillah, ini dia, inilah yang ditunggu-tunggu," demikian dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya Maia mengucapkan selamat datang ke dalam keluarga untuk suaminya, Irwan Mussry. Ia bahkan memanggil Irwan dengan sebutan Dad.

"My new chapter with my hubby and the boys... Welcome to the family “DAD”," imbuh Maia. "Babak baruku dengan suami dan anak-anakku. Selamat datang di keluarga Dad," demikian dalam bahasa Indonesia.