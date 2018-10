Kapten Barito Putera Bantah Jadi Penumpang Lion Air JT 610 yang Jatuh

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kapten tim Barito Putera yakni Hansamu Yama Pranata sempat dikait-kaitkan dengan kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di Perairan Tanjung Karawang Jawa Barat, kemarin Senin (29/10/2018) pagi.

Pasalnya Hansamu sempat dikira menjadi salah satu penumpang di pesawat yang berangkat dari Bandara Soekarno Hatta pukul 06.20 WIB tujuan Pangkal Pinang tersebut.

Spekulasi Hansamu diperkirakan ikut menjadi korban di pesawat tersebut berkembang, setelah Hansamu mengunggah foto sayap belakang pesawat Lion Air yang sedang berada di ketinggian, melalui instastorynya pada Senin pagi.

"Hi Lion, are you okay ?," tulis Hansamu dalam captionnya.

Namun belakangan Hansamu pun kemudian membantah bahwa dirinya menjadi penumpang Lion JT 610.

Bek sekaligus kapten Timnas U-23 ini pun memberikan klarifikasinya, bahwa foto sayap pesawat Lion Air yang diunggahnya tersebut diambil sehari sebelumnya.

"Mohon maaf sebelumnya atas berita-berita-berita hoaks yang memberitakan saya terlibat dalam insiden jatuhnya pesawat Lion Air pagi tadi, sekali lagi saya tidak apa-apa dan tidak terlibat dalam insiden tersebut," tulis Hansamu dalam instasory.

"Saya memang sempat memposting snapgram dengan gambar sayap pesawat Lion Ait saat saya berada dalam pesawat, tapi saya mengambil foto itu kemarin waktu sata mau terbang ke Jakarta. Saya sempat berfirasat kurang enak hari itu dan saya biasanya kalau naik pesawat jarang main handphone, entah hari itu saya ingin sekali main handphone dan ingin mengambil gambar di dalam pesawat. Kebetulan awan saat itu sangat indah sekali sehingga saya ingin mengambil gambarnya,"

Jebolan Timnas U-19 ini pun menambahkan bahwa dirinya tidak tahu ada insiden kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 saat mengunggah foto sayap pesawat.

"Gambar yang saya ambil kemarin baru saya posting tadi pagi, sekali lagi tadi pagi dan entah firasat apa saya juga menulis caption itu. Ini tanpa sepengetahuan saya kalau ada kabar juga pesawat Lion Air yang mengalami kecelakaan tadi pagi. Sekali lagi ini tanpa sepengetahuan saya," jelasnya.