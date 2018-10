Klasemen Liga 1 2018 Pekan 28 Jelang Live Streaming Persib Bandung vs Bali United di Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen liga 1 2018 pekan 28 masih dipuncaki PSM Makassar. Persib Bandung berpeluang memperkecil jarak dengan PSM Makassar apabila berhasil mengatasi perlawanan Bali United pada Laga yang dihelat pada Selasa (30/10/2018).

Klasemen mengalami perubahan usai hasil Madura United vs PSM Makassar 3-0, Borneo FC vs Bhayangkara FC 3-0 dan Sriwijaya FC vs Perseru 4-0 pada Senin (29/10/2018) dihelat.

Live Streaming Persib Bandung vs Bali United akan disiarkan langsung Indosiar dan live streaming Indosiar Persib Bandung vs Bali United bisa diakses lewat live streaming vidio.com.

Jelang laga Persib Bandung vs Bali United, Bojan Malisic, bek asing Persib Bandung diprediksi akan langsung mengisi satu tempat dalam starting XI melawan Bali United.

Bojan Malisic sebelumnya harus absen dalam empat laga Persib Bandung lantaran mendapat hukuman dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Kembalinya Bojan ke skuat Persib tak serta merta membuat Maung Bandung tampil dengan kekuatan penuh.

Sebab, Ezechiel Ndouassel masih harus menjalani hukuman satu laga lagi, sedangkan Jonathan Bauman mendapat larangan bermain karena dikartu merah wasit saat berlaga melawan PSM Makassar pekan lalu.

Lebih lanjut, Dedi Kusnandar juga tak dapat berlaga bersama Pangeran Biru kala menjajal Bali United lantaran cedera yang diterimanya.

Dado, sapaan akrab Dedi Kusnandar, harus mengakhiri musim lebih cepat karena tulang fibula di salah satu kakinya patah pasca-diterjang Rizky Pellu saat berlaga di Stadion Mattoangin, Makassar.

Meski demikian, Roberto Carlos Mario Gomez, juru racik Pangeran Biru, mengungkapkan bahwa tiga poin merupakan harga mati bagi timnya di pertandingan yang akan dihelat di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa (30/10/2018) malam ini.