Klasemen Liga 1 2018 Pekan 28 Usai Hasil Persib vs Bali United 1-1 & Hasil Persija vs Barito 3-0

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen liga 1 2018 pekan 28 mengalami perubahan usai hasil Persib Bandung vs Bali United 1-1, Persija Jakarta vs Barito Putera 3-0 dan Persipura vs Persebaya 3-1 pada Selasa (30/10/2018) dihelat.

Persija Jakarta berhasil mengalahkan tamunya, Barito Putera dengan skor telak 3-0. Pertandingan pekan ke-28 Liga 1 2018 ini dilangsungkan di Stadion Gelora Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura pada Senin (29/10/2018).

Atas hasil tersebut, Barito Putera turun satu peringkat ke posisi 9. Sedangkan tim berjulukan Macan Kemayoran itu saat ini duduk di posisi kedua dengan mengemas 48 poin dari 27 pertandingan. Persija tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen sementara Liga 1 2018, PSM Makassar.

Akan tetapi, PSM sudah memainkan 28 pertandingan di Liga 1 2018.

Persija menyisahkan tujuh pertandingan di Liga 1 2018.

Di pertandingan lainnya Persipura berhasil mengalahkan Persebaya dengan skor telak 3-1. Atas hasil tersebut Persipura melesat naik dari posisi 12 ke posisi 9 menyamai poin Arema FC yaitu 38. Sedangkan, Persebaya turun satu peringkat ke posisi 11.

Laga terakhir malam ini ditutup dengan hasil imbang 1-1 antara Persib vs Bali United. Atas hasil tersebut Persib harus puas di posisi ketiga dengan torehan 46 poin. Sedangkan Bali United menyamai poin Borneo FC di posisi 6 klasemen sementara Liga 1 2018 dengan torehan 42 poin.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)