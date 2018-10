Tiga Hari Sebelum Kecelakaan, Pramugari Asal Madiun itu Menulis Status Seperti ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - SUASANA duka menyelimuti kediaman Alviani Hidayatul Solikha, pramugari Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkal Pinang yang mengalami kecelakaan, Senin (29/10) pagi.

Pantauan di rumahnya, RT14/RW 07,Dukuh Gantrung, Desa Mojorejo, Kabupaten Madiun, sejumlah kerabat keluarga dan juga tetangga mulai berdatangan.

Suwito, Ketua RW 14, Dukuh Gantrung, Desa Mojorejo, mengatakan, keluarga Alviani masih mengalami syok dan belum dapat dimintai keterangan.

"Jangan dulu (ditemui), mereka masih syok,” kata Suwito saat ditemui di lokasi.

Pramugari cantik ini terbang dalam pesawat yang dikomandoi Captain Bhavye Suneja dengan kopilot Harvino dan lima awak kabin lainnya, Shintia Melina, Citra Noivita Anggelia, Damayanti Simarmata, Mery Yulianda, dan Deny Maula.

Dia mengunggah foto masa kecilnya dan foto bersama seorang wanita sebaya, lengkap dengan lokasinya di Madiun.

Dari instagram juga dilihat di luar bertugas, Alviani lebih sering mengenakan hijab.

Rupanya, tiga hari sebelum kecelakaan terjadi, Alviani sempat membuat status galau.

"Its dark inside, i want save that light". Kalimat itu bisa diartikan dalam bahasa Indonesia: 'Dalam gelapnya, aku ingin menyelamatkan cahaya itu."