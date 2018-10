Dafam Banjarbaru kembali Raih Penghargaan Dari DHM di Acara GM Conference ke-7 di Bali

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dafam Hotel Management adalah sebuah perusahaan manajemen perhotelan Indonesia di bawah PT Dafam Property Indonesia Tbk.

Didirikan pada 2010 oleh pengusaha muda Billy Dahlan yang dibantu ahli perhotelan Andhy Irawan, sehigga terciptalah bisnis yang terinspirasi oleh budaya perhotelan di Indonesia.

Hotel yang diawali dari Kota Semarang ini berkembang dengan sangat baik. Kemudian mulai menyebar ke beberapa Kota di Indonesia. Sampai saat ini Hotel di bawah naungan DHM mencapai 24 Hotel yang tersebar di 16 Kota di Indonesia. Di Tahun ke-8 ini DHM menggelar GM Conference ketujuh di Bali.

Opening yang diadakan pada 22 Oktober 2018 di Hotel Dafam Savvoya Seminyak Bali Jalan Mertanadi No14, berjalan lancar dan meriah.

General Manager Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru (GDQHB), Muh Roy Amazon, menyatakan syukur atas jalannya kegiatan.

"Alhamdulillah acara aman dan lancar, tim solid dan kita semua terhibur sekali," jelasnya.

Acara ditutup pada 25 Oktober 2018 yang dilaksanakan di The Beverly Hills Bali manage By DHM, Jl Goa Gong Br Santhi Karya, Ungasan Kuta Selatan, Bali.

Penutupan GM Conference menjadi momen yang sangat bagus sekali terlebih bagi Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru yang meraih gelar "lThe best guest satisfaction.

Adapun penghargaan lainnya diberikan kepada Meotel Purwokerto sebagai The best hotel with the most award received from 3rd party dan The best brand hotel consistency and implementation.

Hotel Dafam Semarang sebagai The best learning and development, Hotel Dafam Pekalongan sebagai The best GOP achievement dan The best hotel performance serta GM of the year; Herryansyah.

Adapun yang termasuk dalam kategori honorable mention for good achievement during 2018 yaitu Meotel Purwokerto, Hotel Dafam Fortuna Malioboro Yogyakarta, Hotel Dafam Pekanbaru Riau, Hotel Dafam Rio Bandung, Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, Hotel Dafam Teraskita Jakarta.

Acara yang diadakan rutin tiap tahun ini memberikan semangat kepada seluruh unit hotel yang bergabung bersama Dafam Hotel Management untuk meraih sebuah apresiasi yang patut diberikan dalam sebuah penghargaan.

"Semoga dapat berjumpa kembali pada GM Conference selanjutnya", ujar Muh. Roy Amazon.

Dan penghargaan yang sudah diberikan agar kiranya dapat menjadi acuan untuk lebih memaksimalkan kualitas perindustrian di perhotelan dan bermanfaat. (banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)