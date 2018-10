Jadwal Siaran Langsung (Live) Copa del Rey Malam Ini Real Madrid vs vs UD Melilla

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Copa del Rey malam ini, Rabu (31/10/2018) atau Kamis (01/11/2018) dinihari yang memasuki babak 32 besar akan menyajikan pertandingan Real Madrid vs UD Melilla.

Tidak disiarkan langsung televisi nasional, live streaming Real Madrid vs UD Melilla dalam babak 32 besar Copa del Rey yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 01.30 WIB bisa disaksikan di sejumlah website layanan penyedia streaming seperti yalla-shoot.com, nontonliga.com atau lainnya.

Bagi Real Madrid, momen itu merupakan debut mereka di bawah asuhan pelatih interim Santiago Solari.

Lawatan ke markas klub Segunda Division B alias divisi 3 Liga Spanyol itu spesial bagi El Real.

Mereka akan berkunjung ke Melilla, kota otonomi yang terpisah dari dataran Spanyol, yakni di Afrika Utara, yang berbatasan dengan Maroko, seperti dikutip Bpost Online dari Bolasport.

Pertandingan ini juga bakal menandakan debut bagi Santiago Solari selepas dilantik sebagai pelatih sementara Real Madrid.

Solari menggantikan posisi Julen Lopetegui, yang dipecat awal pekan ini.

Lawan dari divisi 3 juga akan dihadapi rival bebuyutan Real Madrid, FC Barcelona.

Barcelona akan bertandang ke markas Cultural Leonesa pada hari yang sama.

Berikut hasil pertandingan dan susunan jadwal Copa del Rey babak 32 besar, seperti dikutip BolaSport.com dari Soccerway :

Hasil Copa del Rey, Selasa (30/10/2018)

CD Ebro 1-2 Valencia (Joan Amelibia 62'; Santi Mina 71', 80')

Lugo 1-1 Levante (Cristian Herrera 11'; Borja 53')

Leganes 2-2 Vallecano (Youssef En-Nesyri 31', 72'; Alvaro Medran 15', Alex Alegria 21')

Sant Andreu 0-1 Atletico Madrid (Gelson Martins 33')

Jadwal Rabu (31/10/2018)

Melilla vs Real Madrid

Mallorca vs Valladolid

Cordoba vs Getafe

Alaves vs Girona

Cultural Leonesa vs FC Barcelona

Kamis (1/11/2018)

Gijon vs Eibar

Villanovense vs Sevilla

Celta Vigo vs Sociedad

Almeria vs Villarreal

Cadiz vs Espanyol

Santander vs Real Betis

Bilbao vs Huesca

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)