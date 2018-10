Maia Estianty Punya Panggilan Khusus untuk Irwan Mussry Pascamenikah, Dul Ucapkan Hal Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID -Aura kebahagiaan masih menyelimuti keluarga pasangan pengantin baru Maia Estianty dan Irwan Mussry.

Pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry berlangsung belum lama ini di Masjid Tokyo Camii, Tokyo, Jepang.

Setelah pernikahan berlangsung, baik Maia Estianty, Irwan Mussry maupun anak-anak Maia sering memposting momen-momen bahagia itu di Instagram mereka.

Maia Estianty misalnya, pada Selasa (30/10/2018) memposting foto barengnya dengan Irwan Mussry dan anak-anaknya, yaitu Al, El dan Dul.

Maia tampak cantik mengenakan busana pengantin, sementara Irwan Mussry dan anak-anak Maia mengenakan setelan jas.

Maia menuliskan, seakan dia mengerti keinginan para penggemar dan follower-nya yang selama ini menunggu-nunggu foto pernikahannya, maka kali ini dia mengunggahnya.

“Alhamdulillah..This is it...

This is what you are waiting for, guys...the picture....,” tulisnya.

Maia juga menuliskan pernikahan keduanya ini adalah babak baru dalam hidupnya dan menyebut Irwan sebagai dad atau ayah bagi anak-anaknya.

“My new chapter with my hubby and the boys... Welcome to the family “DAD”

@irwanmussry

@alghazali7

@elelrumi

@duljaelani,” lanjutnya.

Sementara Irwan Mussry juga mengunggah foto pernikahannya dengan Maia.