Tak Hanya Catut Manajemen Deddy Corbuzier, Penyebar Hoax Catut Nama Gen Halilintar dan Lambe Turah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Deddy Corbuzier geram nomor HP manajemennya dicatut oknum tertentu dalam kasus penyebaran fitnah dan hoax.

Apalagi hoax pada manajer Deddy Corbuzier hal itu terkait penistaan agama. Selain Deddy, akun ini juga mencatut Gen Halilintar dan Lambe Turah.

Akun Instagram atas nama @rezahardiansyah7071 dan @reza_hardiansyah_7071 telah memposting beberapa gambar penistaan terhadap agama Islam yang juga mencatut manajemen Deddy Corbuzier.

Oknum tersebut mengaku berdomisili di Pelaihari, Kabupaten Tanahlaut, Kalimantan Selatan.

Namun saat ini yang bersangkutan telah diamankan kepolisian.

Deddy Corbuzier mengunggah dua video kemarahannya atas kejadian ini di Instagramnya.

“PENYEBARAN FITNAH DAN HOAX menggunakan no telp managemen kami.. Saat ini kami sedang melacak pemilik akun yang mencantumkan No managemen kami di IG org ini @rezahardiansyah7071 dan Pihak kami beserta Ciber Crime sedang bekerja tuk menangkap pelaku. Bila ada yg tahu siapa pemilik akun ini maka bantuannya sangat kami hargai...

Akun ini menggunakan Agama untuk memecah belah persatuan NKRI.

Mari kita cari dan kita serahkan ke yang berwajib secepatnya,” tulis Deddy Corbuzier.

“@reza_hardiansyah_7071 (akun baru dan menaruh lagi no HP managemen saya dan berganti2 dgn no management lain) Urusan anda sudah bukan dengan saya.. Urusan anda kini dengan semua Rakyat Indonesia yang masih punya Tuhan.. Masih punya Agama.. Masih menjunjung tinggi Pancasila.. Anda bukan melakukan penistaan.. Anda melakukan pekerjaan Iblis.. Dengan tujuan tertentu... Dan anda tahu Dimana Iblis harus di tempatkan...

Anda juga bukan Atheis seperti kata anda! Atheis tidak percaya pada Tuhan tapi tidak menghina TUHAN DAN AGAMA LAIN.. Anda Iblis.

Mungkin saat ini saya tidak punya hak lagi tuk menciduk anda krn kasus anda sudah kasus nasional.. Tapi saat anda tertangkap nanti oleh yg berwajib... Ill be there...,” lanjut Deddy Corbuzier.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id di akun @rezahardiansyah7071 tak bisa lagi dibuka.

Saat dklik muncul tulisan dalam Bahasa Inggris yang menerangkan bahwa akun itu tidak ada lagi kemungkinan karena rusak atau telah dihapus.