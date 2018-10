Usai Kabar Roger Danuarta Mualaf, Adik Selebgram Korea Ayana Moon Juga Bersiap Jadi Mualaf

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pesinetron Roger Danuarta muncul dengan kabar videonya menjadi mualaf yang tersebar viral.

Kini, selebgram Korea Selatan, Ayana Moon atau Moon Jihye belum lama ini mengumumkan adiknya hendak masuk Islam atau menjadi muallaf.

Hal ini membuat Ayana Moon yang sekarang berdomisili di Malaysia memutuskan pulang ke Korea untuk berbicara ke adiknya terkait keputusannya itu.

Hari ini, Rabu (31/10/2018) dia mengunggah sebuah fotonya bersama sang adik plus pengumuman bahwa adiknya bakal masuk Islam Januari 2019 nanti.

Di foto itu, tampak adik lelakinya yang bakal berusia 16 tahun di November 2018 ini sedang menunggu bis untuk ke sekolah.

Ayana Moon tampak mengantarkan adiknya ke pinggir jalan menemaninya menunggu bis.

“Pagi I sent him to school for a change. I missed my giant baby so much. He will be 16yrs old in this November. InshaaAllah he will convert in January next year,” tulis Ayana Moon.

Tak hanya mengantarkan adiknya ke sekolah, Ayana Moon juga menuliskan pesan ini untuk adiknya yang sebentar lagi bakal menjadi muallaf.

Dia berpesan agar adiknya senantiasa patuh pada gurunya di sekolah dan rajin belajar.

“Anyway, listen carefully to your teacher and study hard Have a nice day semua! #KOREA #siblingsbelike,” katanya.