Hasil Undian 8 Besar Piala Liga Inggris - Arsenal vs Tottenham Hotspur, Chelsea vs Bournemouth

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski babak keempat Piala Liga Inggris 2018-2019 masih menyisakan sejumlah pertandingan, pengelola kompetisi telah menggelar undian babak perempat final atau 8 besar Piala Liga Inggris.

Dilansir dari BolaSport.com, pada 30-31 Oktober 2018, telah digelar 6 pertandingan babak keempat Piala Liga Inggris.

Beberapa laga melibatkan klub-klub papan atas Premier League atau divisi teratas Liga Inggris.

Arsenal mengalahkan klub divisi tiga, Blackpool, dengan skor 2-1; Chelsea menang 3-2 atas klub divisi dua, Derby County; sedangkan Tottenham Hotspur menaklukkan sesama klub Premier League, West Ham United, dengan skor 3-1.

Babak keempat masih menyisakan laga Manchester kontra Fulham pada 1 November 2018 dan Leicester City menghadapi Southampton yang belum diketahui tanggalnya.

Baca: Hasil Copa del Rey, Real Madrid Pesta 4 Gol, Barcelona Menang Tipis di Kandang Lawan

Baca: Hasil Copa del Rey - Gol Tunggal di Injury Time Menangkan Barcelona atas 10 Pemain Cultural Leonesa

Baca: Hasil Liga Italia, AC Milan Vs Genoa - Diwarnai Gol Bunuh Diri AC Milan Menang, Skor Akhir 2-1

Duel Leicester vs Southampton ditunda menyusul tragedi meninggal dunianya pemilik Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, dalam kecelakaan helikopter.

Kendati demikian, pengelola kompetisi sudah langsung menggelar undian babak perempat final pada Rabu (31/10/2018) malam waktu setempat.

Babak 8 besar itu langsung memanggungkan "final kepagian" antara dua klub jagoan Premier League: Arsenal kontra Tottenham Hotspur.

Kemudian dua klub di luar Premier League yang tersisa, Middlesbrough dan Burton Albion, saling bertemu.

Chelsea bakal menghadapi Bournemouth, sedangkan pertandingan lainnya adalah pemenang laga Leicester City kontra Southampton bertemu pemenang Manchester City vs Fulham.

Babak perempat final bakal dilangsungkan pada bulan Desember 2018.

Hasil Undian Babak Perempat Final Piala Liga Inggris:

Arsenal vs Tottenham Hotspur

Leicester City/Southampton vs Manchester City/Fulham

Middlesbrough vs Burton Albion

Chelsea vs Bournemouth

Berita ini telah tayang di BolaSport.com berjudul Hasil Undian 8 Besar Piala Liga Inggris - Final Kepagian Arsenal-Tottenham Hotspur