Pernyataan Maia Estianty Usai Resmi Menjadi Istri Irwan Mussry

BANJARMASINPOST.CO.ID – Maia Estianty mengucapkan terimakasih pada anak-anaknya, El Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani setelah menikah dengan Irwan Mussry.

Sejak mulai terbuka tentang hubungannya dengan Irwan Mussry, beberapa hari terakhir Maia Estianty sudah beberapa kali mengunggah foto-foto pernikahan mereka di Instagram.

Misalnya saja pada foto terbaru Maia Estianty yang diunggahnya di Instagram, Kamis (01/11/2018).

Foto tersebut merupakan potret ketiga anaknya, Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani yang sedang mengangkat tangan masing-masing seperti gerakan melakukan do’a.

Maia menulis kata-kata haru di Instagramnya dan berterimakasih pada Al, El juga Dul yang menurutnya telah ikhlas melepas sang bunda pada Irwan Mussry.

Maia juga menyebut bahwa ketiga putranya itu adalah harta yang tak ternilai bagi mantan istri Ahmad Dhani itu.

Terakhir, Maia Estianty menyebut kalau tangisan anak-anaknya di hari pernikahannya dengan Irwan Mussry takkan pernah ia lupakan.

“Terimakasih anak2ku yang dengan ikhlas melepas bundamu kepada seseorang yang dulunya mungkin tidak kalian kenal, tapi hari itu kalian mendoakan yang terbaik untuk bunda agar bunda and daddy bahagia. Terimakasih atas cinta kalian. I LOVE YOU unconditionally... Kalian adalah harta yang tak ternilai untukku. @alghazali7@elelrumi @duljaelani .. Tangisan kalian di hari itu, tidak akan pernah bunda lupakan.

Sebelumnya, Maia Estianty mengunggah foto dirinya mengenakan gaun pengantin di akun Instagram setelah resmi dinikahi Irwan Mussry.

Maia Estianty nampak cantik dengan gaun putih dan berpose bersama Irwan Mussry serta ketiga anaknya, Al Gahzali, El Rumi, dan Dul Jaelani.