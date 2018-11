Robby Purba dan Roy Kiyoshi Akur Lagi, Robby Unggah Foto Tersenyum Sambil Berangkulan Bahu Roy

BANJARMASINPOST.CO.ID -Kabar bahagia datang dari Robby Purba dan Roy Kiyoshi. Setelah sebelumnya mereka tak akur karena Roy Kiyoshi dinilai Robby Purba tak profesional dalam bekerja dan sempat perang status pula di media sosial, sekarang mereka akrab lagi.

Hal ini tampak di unggahan Robby Purba, Kamis (1/11/2018).

Tampak di unggahan itu Robby Purba berfoto bareng Roy Kiyoshi dan sahabat mereka, Okky Lukman.

Robby Purba duduk di tengah tampak merangkul bahu Okky Lukman dan Roy Kiyoshi yang duduk di sampingnya.

Mereka bertiga tersenyum ke kamera.

Dalam unggahannya itu, Robby Purba menuliskan dalam Bahasa Inggris yang berarti hal baik telah kembali.

“THE GOOD IS BACK,” tulisnya.

Unggahan Robby Purba ini membuat banyak warganet senang karena akhirnya dia dan Roy Kiyoshi berbaikan lagi.

dhen_zhamal: 'cieeee cieeeee swittt swittt @robbypurba ada apa nih sama si Ratu goyang Nagin ular @roykiyoshi

imah1389: Akhirnya rujuk juga. Duet kalian itu keren tau. Jd jgn berantem2 lg yah haha.. and salut bgt buat kesabaran bang @roykiyoshi menghadapi garangnya bang@robbypurba

esperanzabarbaracrook: Hahay...good job finaly no more drama.

yeninurlina7: Eaaaaaa balik eaaaaaa

Sementara Roy Kiyoshi tampak belum ada mengunggah apa pun di Instagramnya terkait hal ini.

Diberitakan sebelumnya oleh Banjarmasinpost.co.id pada Jumat (10/8/2018), presenter Robby Purba baru-baru ini dikabarkan hengkang dari acara Karma ANTV yang dipandunya bersama Roy Kiyoshi.