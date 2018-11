Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2018 Pekan 29, Ada Persebaya vs Persija Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 Indonesia 2018 pekan 29 akan dimulai hari ini Jumat (2/11/2018), dimana pekan 29 akan dipanaskan laga Persebaya vs Persija Jakarta.

Jadwal siaran langsung Liga 1 2018 dibbjka laga Persela Lamongan vs Sriwijaya FC yang berlangsung hari ini Jumat (2/11/2018) mulai pukul 15.30 WIB.

Sabtu (3/11/2018) akan ada laga Bali United vs Madura United dan Bhayangkara FC vs Persib Bandung yang diprediksi jadi laga paling panas hari itu.

Di hari Minggu (5/11/2018) akan dipanaskan laga PSM Makassar vs Persipura dan Persen vs Persija Jakarta.

Siaran langsung Liga 1 2018 pekan 29 akan ditutup pertandingan Barito Putera vs PS Tira Senin (5/11/2018).

* Jadwal siaran langsung Liga 1 2018 Pekan 29 :

Jumat, 02 November 2018

15: 30 WIB | Persela vs Sriwijaya FC (O Channel)

Sabtu, 03 November 2018

15: 30 WIB | Bali United vs Madura United (Indosiar)

18: 30 WIB | Bhayangkara vs Persib Bandung (Indosiar)

18: 30 WIB | PSMS Medan vs Borneo FC (live streaming Vidio.com)

Minggu, 04 November 2018

13:30 WIB | Perseru vs Mitra Kukar (delay streaming Vidio.com)

15: 30 WIB | PSIS vs Arema FC (live streaming Vidio.com)

15: 30 WIB | PSM Makassar vs Persipura (O Channel)

18: 30 WIB | Persebaya vs Persija (Indosiar)

Senin, 05 November 2018

18: 30 WIB | Barito Putera vs PS Tira (O Channel)

Catatan : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

* Top Skor

16 gol: David da Silva (Persebaya)

15 gol: Fernando Rodriguez (Mitra Kukar), Aleksandar Rakic (PS Tira).

14 gol: Ezechiel Ndouasel (Persib Bandung)

13 gol: Marko Simic (Persija).

