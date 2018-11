Audi Marissa Pakai Kaus Khusus Bertemu Idolanya, Lee Jong Suk di Jakarta, Audi: “Super Deg Degan”

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Korea Selatan, Lee Jong Suk hari ini, Sabtu (3/11/2018) menemui para penggemarnya di Indonesia.

Lee Jong Suk bakal menghadiri acara meet and greet bertemakan 2018 Lee Jong Suk Fanmeeting Tour "Crank Up" in Jakarta di The Hall Kasablanka.

Kedatangan aktor pemeran drama Pinocchio ini disambut antusias oleh seorang penggemar beratnya yang juga pesinetron muda Indonesia, Audi Marissa.

Di Instagramnya, Audi Marissa tampak heboh melakukan berbagai persiapan demi bertemu aktor idolanya, Lee Jong Suk.

Lee Jong Suk. (instagram)

Audi Marissa mengunggah dua buah foto di Instagram Storynya, Sabtu (3/11/2018).

Foto pertama adalah sebuah kaus hitam bergambar wajah Lee Jong Suk.

Baca: Satu Penyelam Meninggal Saat Evakuasi Pesawat Lion Air JT 610 Jatuh, Begini Kisahnya

Baca: Irwan Mussry : Maia Estianty Tak Keberatan Dipanggil Maia Danny

Baca: Pidato Boyolali Prabowo Subianto Berbuntut Pelaporan ke Polda Metro Jaya, Pria Ini Tersinggung

Katanya, kaus itu dibuatkan seorang temannya.

“Karena bsk mau liat @jongsuk0206 HAHA,” tulisnya.

Dia juga mengaku gugup karena ini bakal menjadi momen spesialnya bertemu sang aktor idola.

“SUPER DEG DEGAN (emoji senyum)” lanjutnya.