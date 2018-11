Hasil Bhayangkara FC Vs Persib Bandung Jadi Penentu Juara Bagi Persib yang Sisakan 5 Laga?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Persib Bandung akan menyisakan lima laga di Liga 1 2018 usai melawan Bhayangkara FC.

Bhayangkara FC akan menjamu Persib Bandung di pekan ke-29 yang dihelat di Stadion PTIK, Jakarta, Sabtu (3/11/2018) pukul 16.00 WIB.

Hasil Bhayangkara FC vs Persib Bandung akan mempengaruhi posisi akhir Persib di tabel klasemen akhir Liga 1 2018. Persib kemudian menghadapi lima laga lanjutan.

Lima klub yang akan dilawan Persib, saat ini berada pada posisi papan tengah klasemen sementara.

Pada lima laga sisa, Persib akan bermain dengan status kandang tiga kali dan tandang dua tandang.

Pekan ke-30, Persib akan menjamu PSMS Medan.

Kemudian pada pekan ke-31, Persib akan melakukan perjalanan menuju kandang PSIS Semarang.

Pada pekan ke-32 Persib kembali bermain dengan status laga kandang menjamu Perseru Serui.

Lalu, pada pekan ke-33, Persib kembali menjalani laga tandang melawan Persela Lamongan.

Pada laga pamungkas, yakni pekan ke-34 Persib akan menjamu Barito Putera.

Pada tiga laga kandang Persib lalu, tim Maung Bandung menggunakan Stadion Batakan di Balikpapan untuk menjamu Madura United dan Bali United.

Lalu Persib menggunakan Stadion Kapten I Wayan Dipta sebagai kandang untuk menjamu Persebaya Surabaya.

Persib membutuhkan hasil yang positif dalam lima laga sisa mereka di Liga 1 2018, demi menjaga peluang menjadi kampiun.

Berikut jadwal Persib di lima laga sisa Liga 1 2018.

Persib Vs PSMS Medan, Minggu, (11/11/2018) pukul 18.30 WIB

PSIS Semarang Vs Persib, Stadion Moch. Soebroto, Magelang, Minggu (18/11/2018) pukul 18.30 WIB

Persib Vs Perseru Serui, Jumat (23/11/2018) pukul 15.30 WIB

Persela Lamongan Vs Persib, Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (1/12/2018) pukul 15.30 WIB

Persib Vs Barito Putera, Jumat (9/12/2018) pukul 18.30 WIB