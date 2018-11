Jangan Salahkan Makanan Berlemak Bila Anda Gendut, ini Penyebab Sebenarnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menurunkan berat badan adalah masalah bagi sebagian orang.

Namun dalam kenyataannya, itu bisa dimulai dari makanan yang tepat dan makan pada waktu yang tepat.

Dan jangan lupa untuk makan makanan dalam campuran nutrisi yang tepat.

Banyak orang menghindari makan daging karena takut gemuk.

Mereka takut akan makanan yang berlemak.

Namun sayangnya mereka tetap minum teh manis atau kue manis, sebenarnya di sinilah hal yang kurang tepat.

Aaron Carroll, profesor pediatri di Indiana University School of Medicine, menyebut hanyalah salah satu dari banyak pemikiran ilmiah di luar sana yang mencari alasan berbeda untuk masalah penambahan berat badan.

"Ada satu hal yang kita ketahui tentang lemak," tulisnya dalam bukunya, berjudul The Bad Food Bible: How and Why to Eat Sinfully.

"Konsumsi lemak tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Sebaliknya, itu mungkin benar-benar membantu kita menurunkan beberapa kilogram."

Jadi, jangan ragu untuk mengonsumsi salmon, alpukat, dan makanan berlemak lainnya, karena mereka tidak bisa disalahkan atas perut Anda.