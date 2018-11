Klasemen Liga 1 2018 Pekan 29 Usai Hasil Bhayangkara FC vs Persib Bandung 1-2, Persib Salip Persija

jadwal live streaming Indosiar Bhayangkara FC vs Persib Bandung Liga 1 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen liga 1 2018 pekan 29 mengalami perubahan usai hasil Bhayangkara FC vs Persib Bandung 1-2, PSMS Medan vs Borneo FC 3-2 dan Bali United vs Madura United 2-0 pada Sabtu (3/11/2018) dihelat.

Persib Bandung berhasil mengalahkan tuan rumah Bhayangkara FC dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga 1 2018 pekan ke-29 di Stadion PTIK, Jakarta, Sabtu (3/11/2018).

Hasil ini membuat Persib Bandung menjadi tim pertama yang berhasil mengalahkan Bhayangkara FC di kandang. Persib berhasil naik ke posisi kedua klasemen sementara Liga 1 2018 dengan perolehan 49 poin. Kemudian Persija turun satu peringkat ke posisi tiga dengan perolehan 48 poin.

Pertandingan PSMS vs Borneo FC berakhir dengan skor 3-2. Sempat dua kali tertinggal, PSMS berhasil meraih kemenangan dan meraup poin berharga untuk naik satu peringkat menggeser Perseru Serui.

Di pertandingan lainnya, Bali United berhasil menang berkat gol yang dicetak Fadil Sausu (52') dan Platje (76'). Atas hasil tersebut Bali united naik dari peringkat 7 ke peringkat 4 dengan torehan 45 poin.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)