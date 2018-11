Live Beinsport 3! Cara Nonton Live Streaming Fiorentina vs AS Roma Liga Italia Pekan 11 di HP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Beinsport 3 Liga Italia pekan 11 malam ini akan mempertemukan Fiorentina vs AS Roma. Pertandingan Fiorentina vs AS Roma akan dimulai pada Sabtu (3/11/2018) pukul 23.55 Wib.

Fiorentina vs AS Roma disiarkan langsung (live) Beinsport 3. Live Streaming Fiorentina vs AS Roma juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 3 serta di situs penyedia live streaming.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Fiorentina vs AS Roma via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. Berada di posisi ideal, Fiorentina dan AS Roma sama-sama berambisi lolos ke Eropa musim depan, meskipun Giallorossi kesulitan untuk menyamai performa mereka musim lalu.

Dilansir dari Manado.tribunnews.com, Roma membuang-buang poin musim ini, duduk di posisi kedelapan pada pada papan klasemen setelah tampil tidak onsisten. Mereka sudah terpaut tujuh poin jauhnya dari Inter Milan dan Napoli, dua tim Italia di Liga Champions musim ini. Di samping itu, mereka berselisih 13 poin dari pemimpin liga Juventus, jadi finish di posisi empat klasemen menjadi target yang paling masuk akal bagi Roma.

Fiorentina berharap mengakhiri tiga pertandingan tanpa kemenangan akhir pekan ini, menyusul hasil imbang 1-1 di Torino hari Minggu lalu. Namun, performa mereka tidak terlalu buruk. Mereka tangguh di kandang sendiri.

Tuan rumah mengklaim empat kemenangan dan satu imbang dari lima pertandingan kandangnya musim ini. Peluang lolos ke Liga Europa bergantung pada rekor kandang mereka.

Roma sudah kalah dua tandang musim ini, tetapi bisa saja menjadi lebih buruk. Mereka bermain imbang di kandang Napoli akhir pekan lalu, tetapi mereka didominasi oleh Partenopei. Dua kemenangan mereka saat tandang di Torino terjadi melalui dengan gol menit-menit terakhir, sementara mereka mengalahkan peringkat ketiga dari bawah, Empoli.

Fiorentina akan menjadi ancaman nyata bagi Roma di sini, jadi diperkirakan tuan rumah akan memenangkan laga nanti.

Head-to-head Fiorentina vs AS Roma :

Hanya ada satu kali seri dari 14 H2H teranyar di liga (1-1 pada Januari 2015), sisanya 9 kemenangan dan 4 kekalahan untuk Giallorossi.

MAXStream, video portal milik Telkomsel, kini menawarkan layanan live streaming liga-liga besar yang bekerja sama dengan beIN Sports.