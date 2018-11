Live Beinsport 3! Cara Nonton Live Streaming Inter Milan vs Genoa Liga Italia Pekan 11 di HP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Inter Milan vs Genoa dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 11 malam ini akan mempertemukan Inter Milan vs Genoa. Pertandingan Inter Milan vs Genoa live Beinsport 3 akan dimulai pada Sabtu (3/11/2018) pukul 21.00 Wib.

Inter Milan vs Genoa disiarkan langsung (live) Beinsport 3. Live Streaming Inter Milan vs Genoa juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 3 serta di situs penyedia live streamingnya.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Inter Milan vs Genoa via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Kick off Inter Milan vs Genoa dimulai pukul 21.00 WIB dan disiarkan langsung channel beIN Sports 3.

Baca: Hasil Akhir Bhayangkara FC vs Persib Bandung Liga 1 2018 : Skor Akhir 0-2, Ezechiel Cetak Gol

Baca: Hasil Kualifikasi MotoGP Malaysia 2018: Raih Pole Position Marc Marquez Sempat Alami Crash

Baca: Hasil Kualifikasi MotoGP Malaysia 2018, Start dari Barisan depan, Rossi Tampil Hebat Sejak FP1

Baca: Jadwal Siaran Langsung Persebaya Surabaya Vs Persija Jakarta Liga 1 2018, Djanur Lakukan Ini

Inter Milan siap menyimpan kekuatan terbaik di Liga Italia demi pembalasan dendam terhadap Barcelona di Liga Champions.

Tim asuhan Luciano Spalletti kemungkinan besar tak akan memainkan striker andalan mereka, Mauro Icardi, pada laga melawan Genoa pada pekan ke-11 Liga Italia, Sabtu (3/11/2018) malam.

Inter Milan bersiap untuk mengamankan tiket babak 16 besar Liga Champions.

Saat ini, Inter Milan masih menempati peringkat ke-2 klasemen sementara Grup B, terpaut tiga poin dari Barcelona yang menempati peringkat pertama.

Kemenangan atas Barcelona pada tengah pekan depan jelas memperbesar kesempatan Inter Milan untuk lolos. Posisi Inter Milan saat ini sebetulnya terhitung aman karena Tottenham Hotspur dan PSV Eindhoven baru mengoleksi masing-masing satu poin.

Namun semua hal bisa terjadi dalam tiga laga sisa fase grup Liga Champions musim ini.