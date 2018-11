Live RCTI! Cara Nonton Live Streaming Arsenal vs Liverpool Liga Inggris Pekan 11 di HP, Salah Main

Jadwal Arsenal vs Liverpool Live RCTI Liga Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Arsenal vs Liverpool dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 11 malam ini akan mempertemukan Arsenal vs Liverpool. Pertandingan Arsenal vs Liverpool live RCTI dan Beinsport 1 pada Minggu (04/11/2018) pukul 00.30 Wib.

Arsenal vs Liverpool disiarkan langsung (live) RCTI. Live Streaming Arsenal vs Liverpool juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 1 serta di situs penyedia live streaming.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Arsenal vs Liverpool via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Arsenal sempat terseok-seok ketika dikalahkan Manchester City (0-2) dan Chelsea (2-3) dalam dua pertandingan pertama Liga Inggris musim 2018-2019.

Namun, setelah itu Arsenal tak terkalahkan dalam delapan pertandingan Premier League selanjutnya dengan rincian tujuh kemenangan dan satu imbang.

Terkait catatan tersebut, Juergen Klopp tak segan memuji juru taktik Arsenal, Unai Emery.

"Arsenal selalu menjadi tantangan besar untuk kami. Mereka sangat kuat," kata Juergen Klopp seperti dilansir dari situs resmi Liverpool FC melalui bolasport.com.

"Unai Emery mempunyai tugas penting dalam menggantikan Arsene Wenger di Arsenal dan dia telah melakukannya dengan cemerlang."

"Setelah sempat melalui awal musim yang sulit, kini mereka mulai menunjukkan performa impresif. Saya harap mereka tidak akan meneruskannya saat melawan kami."

"Pertandingan akan berjalan sangat, sangat menarik," ucap Klopp lagi. Juergen Klopp optimistis anak-anak asuhnya bisa menumbangkan Arsenal.