Pelanggan PLN Palangkaraya Hanya Dapat Tiga Jam Nyala Listrik Bergilir

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Dampak robohnya satu tower SUTT PLN jaringan Kalselteng di Jalan Mahirmahar Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya, Kalteng, Jumat (3/11/2018) dini hari mengakibatkan jaringan transmisi Kalselteng terputus.

Pihak PLN Kalteng khususnya di Palangkaraya terpaksa menggunakan mesin pembangkit lokal PLTD Kahayan dan PLTD Baamang Sampit, untuk sementara mensuplai daya listrik pelanggan di Palangkaraya dan Sampit.

Namun keterbatasan daya PLTD yang hanya memiliki 17,5 MW tersebut mengakibatkan PLN membagi jatah listrik ke pelanggan hanya tiga jam secara bergiliran untuk ribuan pelanggan PLN di Sampit dan Palangkaraya, sehingga ada pelanggan yang setelah dua hari baru dapat nyala listrik hanya tiga jam saja.

"Sejak awal Jumat malam lampu padam hingga, Sabtu hari ini listrik di rumahku ga menyala, ini sudah dua hari, bahkan akibat listrik padam, jaringan telepon selular punyaku juga ga bisa online, mungkin karena pemancarnya tidak ada genset, jadi jaringan tak berfungsi," ujar Helen, salah satu warga Palangkaraya, Sabtu (3/11/2018).

Sementara itu, PLN bergegas mendirikan tower darurat setelah terjadi musibah robohnya tower transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) yang berada di Jalan Mahirmahar arah Kelampangan Palangkaraya pada Jumat (02/11) dini hari tadi.

Setelah dilakukan pengecekan secara langsung di lapangan, PLN memutuskan akan mendirikan 3 (tiga) tower darurat sebagai pengganti sementara tower transmisi SUTT 150 kV No. 320 yang roboh.

“Kami bangun tiga tower darurat di lokasi robohnya tower No. 320, yang roboh satu tower, namun karena tekanan kabel konduktor tower No. 320 saat roboh, penyangga kabel konduktor di tower No. 319 dan No. 321 ikut mengalami kerusakan, walaupun tidak sampai roboh,” ujar Manager Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah Kalselteng, Yusfiansyah, saat konferensi pers,Jumat malam, di Palangkaraya.

Yusfi menerangkan seluruh personil, peralatan dan material tower darurat saat ini telah berada di lokasi dan siap untuk langsung di rakit.

Untuk petugas sendiri, PLN mengirimkan Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) sebanyak lebih dari 30 orang yang bekerja siang dan malam.

Selama pekerjaan pembangunan tower darurat, sementara waktu sistem interkoneksi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah terputus, sehingga suplai listrik untuk kota Palangkaraya, Kasongan dan Sampit kehilangan daya sekitar 63 Mega Watt (MW)

“Kami memohon maaf kepada masyarakat, dampak dari musibah ini dengan sangat terpaksa kami harus melakukan pemadaman bergilir. Kami akan terus berupaya untuk segera memulihkan suplai listrik dengan percepatan pembangunan tower darurat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Said Ismail mengunjungi lokasi robohnya tower SUTT 150 kV. Ia berharap PLN dapat bekerja cepat untuk dapat memulihkan kondisi kelistrikan.

Said menghimbau kepada seluruh pihak untuk bersinergi dan memberi dukungan kepada PLN untuk memulihkan suplai listrik.

"Mohon dukungan dari masyarakat dan stop hujat menghujat,” ujarnya. (banjarmasinpost.co.id/ faturahman)