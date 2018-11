Pemko Banjarmasin Tambah Tiga Rute Trip Susur Sungai, Ini Dia Rutenya Layak Dicoba

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin menambah tiga trip susur sungai. Tiga rute ini yakni, Jembatan Barito Pulau Bekantan, Kubah Basirih, dan Museum Wasaka.

Tiga trip ini merupakan jurusan terbaru untuk rute susur sungai di Banjarmasin. Bahkan, tiga trip ini masih dalam proses sosialisasi. Bahkan, tarifnya pun sudah diatur di mana, rute Jembatan Barito Pulau Bekantan Rp 50 ribu per orang, Kubah Basirih Rp 15 ribu per orang, dan Museum Wasaka Rp 15 ribu per orang.

Tiga trip susur sungai ini merupakan rute terbaru setelah sebelumnya pada awal tahun lalu, Pemerintah Kota Banjarmasin memberlakukan trip jurusan Kampung Hijau di Sungai Bilu sebesar Rp 10 ribu per orang.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Khuzaimi, mengatakan agar wisatawan tak bosan, Disbudpar mengembangkan destinasi wisata terbaru. Ini juga untuk menarik pelancong di Banjarmasin.

Baca: Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Malaysia 2018 Sepang Sabtu (3/11), FP 2 & Kualifikasi!

Baca: Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung Liga 1 2018 Pekan 29 Live Indosiar

Baca: Saran Hotman Paris Lion Air Digugat Rp 1 Triliun Tiap Korban, Fahri Hamzah Langsung Setuju

Baca: Cara Membuat Stiker WhatsApp Pakai Wajah Sendiri, Ini Langkah-langkah Mudahnya

Bahkan, agar pelancong bisa menikmati trip susur sungai, pihaknya menyediakan 88 klotok. Klotok ini ada dari pagi hingga malam hari.

Selain destinasi terbaru, sebelumnya juga sudah ada 33 destinasi wisata susur sungai di Banjarmasin pada 2016 lalu.

Dari Januari hingga sekarang tercatat ada 500 wisatan asing yang menggunakan kelotok. Dan untuk wisatawan lokal tercatat 580 ribu untuk tahun lalu.

Dia menyakini makin banyaknya wisatawan yang datang akan membawa efek ganda. Salah satunya membangunkan sektor kreatif seperti kerajinan, kuliner, dan perhotelan. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Credit Foto

Wisata Susur Sungai Banjarmasin

BANJARMASIN POST GROUP/EKA PERTIWI