12 Teknisi PLN Kaltim Bantu Pasang Tower Darurat, Dua Tower Sudah Berdiri

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Petugas PLN Kalselteng, hingga Minggu (4/11/2018) terus berusaha melakukan perbaikan tower yang roboh di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Palangkaraya, Kalteng.

Upaya perbaikan dengan mendirikan tiga tower emergency pun terus dilakukan oleh sekitar 30 orang petugas PLN Kalselteng untuk mempercepat rehabilitasi tower yang tumbang diduga akibat dihantam angin saat hujan dua hari lalu.

Informasi yang terhimpun menyebutkan, dalam memulihkan sistem kelistrikan di Kalimantan Tengah, paska robohnya tower transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) yang berada di Jalan Mahirmahar arah Kelampangan Palangkaraya pada Jumat (02/11/2018) dini hari mulai menunjukkan hasil.

Dua tower darurat telah berhasil berdiri pada Sabtu (03/11/2018) pukul 18.00 Wib, dan tanpa kendala berarti, salah satunya lantaran kondisi cuaca yang bersahabat yang memudahkan pekerjaan petugas PLN untuk mendirikan dua tower darurat tersebut.

Baca: Jadwal & Link Live Streaming MotoGP Malaysia 2018 via Live Streaming Trans 7 Minggu (4/11) Siang

Baca: Jadwal dan Link Live Streaming Trans7 MotoGP Malaysia 2018, Marquez Kena Penalti Rossi Terdepan

Baca: Hasil Kualifikasi MotoGP Malaysia 2018: Marc Marquez Pole Position, Valentino Rossi Mengejutkan

Sedangkan satu tower darurat masih dalam tahap perakitan.

“Tower darurat no 1 dan no 2 telah berdiri. Petugas masih berupaya untuk menyelesaikan pembangunan tower darurat no 3,” jelas PLH Manager Komunikasi PLN Kalselteng, Bayu Aswenda.

Bayu mengatakan, tower darurat ketiga butuh perjuangan ekstra karena berdiri di lahan gambut. Selain diperlukan perhitungan yang tepat, petugas PLN juga perlu memastikan pondasi tower terpasang dengan kuat, sehingga waktu yang diperlukan lebih lama.

“Pekerjaan masih sesuai schedule, petugas kami tetap bekerja siang dan malam hari untuk menyelesaikan pembangunan tower darurat ketiga. Dalam mempercepat pembangunan tower darurat, PLN tidak hanya mengerahkan personil dari Kalsel dan Kalteng," ujarnya.

Dari total 55 petugas, 12 diantaranya didatangkan dari Kalimantan Timur. Semua petugas tersebut memang memiliki kompetensi khusus dalam pembangunan tower darurat.

Ketika, tower darurat bediri, tahapan selanjutnya penarikan kabel konduktor. Setelah itu kami akan melaksanakan pengecekan final sebelum dioperasikan untuk menyuplai listrik ke Kalteng.

“Alhamdulillah semua pekerjaan masih berjalan sesuai schedule. Kami mohon doanya, agar cuaca tetap mendukung sehingga semua tahapan pekerjaan dapat kami selesaikan tepat waktu,” pungkasnya. (banjarmasinpost.co.id/faturahman)