Alasan Sebenarnya Orangtua Reino Barack Tak Restui Hubungan dengan Luna Maya

BANJARMASINPOST.CO.ID – Luna Maya akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya keluarga Reino Barack tidak memberikan restu mereka atas hubungan mereka.

Artis peran Luna Maya akhirnya buka-bukaan menceritakan tentang hubungannya dengan Reino Barack yang harus kandas setelah berpacaran 5 tahun lamanya.

Hal tersebut disampaikan Luna Maya saat ia menjadi bintang tamu Nebeng Boy, acara YouTube Boy William dan saat itu Boy menyinggung masa lalu aktris 34 tahun itu bersama Reino Barack dikutip Banjarmasinpost.co.id dari laman Warta Kota (04/11/2018).

"Ya namanya manusia kan berusaha terus. Siapa tahu ada jalan, ada perubahan," kata Luna dalam video berjudul "Luna Maya Buka-bukaan di Mobil Boy William!", seperti dikutip Kompas.com, Minggu (04/10/2018).

Luna mengawali curahan hatinya dengan mengatakan, penyebab utama dia dan Reino memutuskan berpisah setelah bertahun-tahun adalah karena tak ada restu dari orangtua Reino.

"Sebenarnya nothing happen sih. Dari awal kami sudah tahu, susahlah. Dari awal memang ada kendala besar dari pihak keluarga. Everybody know. Enggak disetujui," ucap Luna.

"Saya enggak akan bohong, maksudnya dengan apa yang terjadi sama aku di masa lalu. Dari awal gue juga sudah bilang, enggak akan mudah dengan siapa pun gue. Jadi gue tuh udah tahu, this going to happen," tambahnya.

Namun, Luna tak menyalahkan siapa-siapa.

Ia menghormati pemikiran orangtua Reino yang pasti menginginkan yang terbaik buat putra mereka.

"Sebenarnya enggak salah siapa-siapa selain saya diri sendiri. Tapi menurut gue, namanya orangtua selalu pengin yang terbaik buat anaknya. It's not wrong. I do respect pemikiran seperti itu. Makanya ya cukup sedih sih," ujar Luna.