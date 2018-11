BANJARMASINPOST.CO.ID – Chord Gitar dan Lirik lagu Terbaru Nissa Sabyan Gambus Allahumma Labbaik yang video klipnya sempat jadi tren di Youtube.

Nissa Sabyan menyanyikan lagu terbaru bersama Sabyan Gambus berjudul Allahumma Labbaik dan video klipnya telah dirilis di Youtube sejak Kamis (02/11/2018).

Setelah sukses dengan cover lagu Deen Assalam, Nissa Sabyan dan Sabyan Gambus kembali merilis lagu terbaru Allahumma Labbaik yang bercerita tentang umat muslim yang akan melaksanakan ibadah haji.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari TribunJateng.com yang melansir melalui akun Youtube Official Sabyan Gambus, lagu Allahumma ditulis oleh Ayus Gambus.

Ayus mengaku bahwa lagu tersebut didedikasikan untuk kedua orangtuanya yang akan berangkat ke tanah suci.

Baca: Merdunya Suara Nissa Sabyan di Lagu Terbaru Allahumma Labbaik, Videonya Ditonton Lebih 2 Juta Kali

Baca: Update Jadwal dan Lokasi Tes SKD Kementerian Agama CPNS 2018, Sisa 5 Provinsi yang Belum Diumumkan

Baca: Alasan Sebenarnya Orangtua Reino Barack Tak Restui Hubungan dengan Luna Maya

Ayus berharap agar orangtuanya diberikan kesehatan & keselamatan dalam perjalanan dan melakukan ibadah di tanah suci hingga kembali ke rumah.

Hingga Senin (05/11/2018) video klip milik Sabyan Gambus tersebut telah ditonton sebanyak 2,100,078 kali.

Bagi kamu yang juga ingin menyanyikan lagu Sabyan Gambus diiringi gitar, kamu bisa menyimak chord atau kunci gitar Allahumma Labbaik lengkap dengan liriknya berikut, seperti dikutip Banjarmasinpost.co.id dari laman chordgitar.me yang tayang pada Minggu (04/11/2018)

Capo di fret 2

Intro : C..G..Am..F..

C..G..Am..F..

C G

Dulu kau pernah bermimpi

Am F

Temuinya di tanah suci

C G

Kini kau kan pergi

Am F

Tunaikan panggilan Illahi

C G

Datang dan katakan padanya

Am F

Disana.. disana..

Reff :

C G

Labbaik Allahumma labbaik

Am F

Labbaikala syarikalaka labbaik

C G

Innal hamda wanni’matalak

Am F

Walmulkala syarikalak..

C G

Dulu kau pernah bermimpi

Am F

Temuinya di tanah suci

C G

Kini kau kan pergi

Am F

Tunaikan panggilan Illahi

C G

Datang dan katakan padanya

Am F

Disana.. disana..

Reff :

C G

Labbaik Allahumma labbaik

Am F

Labbaikala syarikalaka labbaik

C G

Innal hamda wanni’matalak

Am F

Walmulkala syarikalak..

C G

Labbaik Allahumma labbaik

Am F

Labbaikala syarikalaka labbaik

C G

Innal hamda wanni’matalak

Am F

Walmulkala syarikalak..

F–C/E–Dm C/E

..Pergilah dengan hatimu

Dm Am G

..Pergilah karena panggilan Tuhan

Dm C/E

..Tunaikan perintahnya

Bb G A

Allah kan menjagamu..

Musik : D..C..G/B..Bb A

D..C..G/B..Bb..A..

Reff : (Overtune)

D A

Labbaik Allahumma labbaik

Bm G

Labbaikala syarikalaka labbaik

D A

Innal hamda wanni’matalak

Bm G

Walmulkala syarikalak..

D A

Labbaik Allahumma labbaik

Bm G

Labbaikala syarikalaka labbaik

D A

Innal hamda wanni’matalak

Bm G

Walmulkala syarikalak..

D A

Labbaik Allahumma labbaik

Bm G

Labbaikala syarikalaka labbaik

D A

Innal hamda wanni’matalak

Bm G

Walmulkala syarikalak..

Outro : D..A..Bm..G..

D..

Diketahui, Grup musik Sabyan Gambus berhasil mencuri perhatian pencinta musik Indonesia dengan lagu-lagu bersyair shalawat dan islami.