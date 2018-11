Luncurkan Lagu Terjebak Ruang, Three Day Band Berharap Sukses

BANJARMASINPOST.CO.ID-BANJARMASIN - Three Day, band asal Banajrmasin ini ikut gabung Album kompilasi The Big Leap meluncurkan lagunya berjudul Terjebak Ruang di Sky Bar Jalan Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin, Minggu (4/11/2018) malam tadi.

Band yang digawangi M Shandy Firdaus pada vokal, Rahmad Fajar (gitar) Oki (bas), M Irvan Maulana (Kibor), Emon (drum) ini terpilih satu dari 300 band yang ikut audisi di album yang menjadi bagian dari program kompetisi musik Go Ahead Challenge ini.

"Alhamdulillah ada lima band yang terpilih se Indonesia dan kami Three Day salah satunya," kata Sandy mewakili rekannya.

Dalam pemilihan band, penyelengara menyeleksi beberapa band yang beragam genre mulai Pop, Rock, Jazz, IDM, Hip-hop. Sementara Three Day termasuk bergenre pop.

"Setelah launching di Banajrmasin ini akan menyusul juga beberapa band lain launching di Jakarta, Bandung dan daerah lain. Sementara Three Day fokus menggerai promo di Banua saja," lanjut Sandy.

Mengenai Three Day sendiri Sandy menerangkan terbentuk pada 2014 lalu. Awalnya kata dia band ini hanya bertiga yakni Sandy, Fajar dan Oki dan hanya band entertaiment.

"Tiga hari hari nge-band di acara acara dan lainnya. Akrena identik dengan serba tiga jadi ya di namakan Three Day," lanjut Sandy.

Mengenai kegiatan keberhasilan mereka menembus album kancah nasional, Sandy mengatakan awalnya OKI mengirim video pada Maret lalu.

"Ada 300 band lain dari seluruh Indonesia mengirim video band mereka juga," jelas dia.

Namun rezeki berpihak pada Three Day pada Agustus lalu mereka dinyatakan salah satu band yang terpilih. Kemudian melakukan rekaman back beat di Jakarta.

"Selama tiga malam rekaman di Jakarta plus performa juga di Kemang," tambahnya.

Lagu Terjabak Ruang, sebdiri kata Sandy merupakan curhatan teman mereka kepada Bobby lalu diminta membikinkan lagu.

"Bobby yang menciptakan liriknya dan aransemen kita garap sama sama," sebut Sandy.

Sandy dan para personil lain lagu mereka di album kompilasi The Big Leap bisa sukses. "Mohon dukungan dan doa juga bagi masyarakat Banua ya," pungkas dia.

Untuk diketahui lima artis dari Jakarta, Bandung, Garut dan Banjarmasin berkumpul di Jakarta untuk memproduksi dan merekam singel mereka masing-masing.

Kelima artis yang terlibat di album kompilasi The Big Leap ini yaitu, Logic Lost, toRa, Sabtu 7017, Three Days, dan Mount of Mean.

Lima artis yang diseleksi dan dibimbing oleh musisi yang hebat di genre masing-masing seperti KimoKal (elektronik), Laze (Hip Hop), Rekti The S.I.G.I.T (Rock), Nikita Dompas (Jazz) dan Marco Steffiano (Pop). Para musisi ini juga menjadi mentor para finalis untuk merekam lagu mereka.

Ada lima lagu dalam album ini. Trek pertama diisi oleh Logic Lost lewat lagu berjudul A Way Out.

Di lagu kedua, toRa hadir dengan singel Kalam Kota. Di lagu ketiga ada lagu Ambisius dari Sabtu 7017.

Pada lagu keempat menampilkan band asal Banjarmasin, Three Days yang dibantu oleh Marco Steffano menghasilkan lagu berjudul Terjebak Ruang. (Banjarmasin post.co.id/Khairil rahim)