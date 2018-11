Sanitarian Kalsel Diimbau Paham Tata Kelola Limbah Medis dan B3, Supaya Tak Terjadi Hal Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sejak RSUD Ulin Banjarmasin mulai tak menerima limbah medis dan limbah B3 dari fasilitas kesehatan, saat ini rumah sakit, klinik hingga puskesmas harus mencari cara lain untuk memusnahkan limbah medis dan B3 tersebut.

Terdeketsi terjadi penimbunan limbah medis dan B3 tidak terangkut karena keterbatasan Armada transportir.

Sebelumnya Kota Banjarmasin ditetapkan darurat limbah medis karena bergantung pada RSUD Ulin Banjarmasin untuk pemusnahan limbah medis.

Biasanya RSUD Ulin menerima limbah medis Rp 25.000 per kilo untuk pemusnahan. Namun sejak RSUD Ulin tidak menerima lagi rumah sakit puskesmas hingga klinik terpaksa membuang limbah medis dan limbah B3 melalui jasa transportir yang diketahui biayanya dari Rp 30.000 per kilo hingga Rp 45.000 per kilo.

Tak hanya terkendala lebih mahalnya biaya pemusnahan, lembaga kesehatan juga mengeluhkan adanya keterlambatan pengangkutan limbah medis dan limbah B3.

"Kita deteksi adanya keterlambatan pengangkutan limbah medis dari tiga hari sampai seminggu," ujar anggota pengembangan SDM Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Kalsel, Rachmad Arifuddin dalam acara workshop pengelolaan limbah b3 dan limbah medis di Hotel Rodhita Banjarbaru, Senin (05/11/2018).

Keterlambatan itu diketahui karena kekurangan armada transportir yang jumlahnya masih tergolong sedikit di Kalsel. Pihak rumah sakit klinik hingga Puskesmas juga terkendala biaya yang lebih mahal dibandingkan menitip dengan rumah sakit yang punya insinerator.

Saat ini di Kalsel diketahui ada tiga jasa transportir hingga pemusnahan limbah B3 dan medis yaitu Artama sentosa Indonesia, sinar bintang albar, dan mitra hijau.

"Harusnya pengambilan dan pemusnahan limbah medis dan B3 maksimal 2 kali 24 jam bukan tertunda dari dari tiga hari hingga seminggu," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Selama ini tambah Rahmat Banjarmasin merupakan kota yang paling disorot dalam penanganan limbah B3 dan medis namun daerah lain juga masih belum diketahui penanganan untuk limbah medis dan B3.