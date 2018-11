Anggun dan Empat Superstar Top Dunia Isi Soundtrack Film Dokumenter

Anggun C Sasmi dalam wawancara khusus bersama Kompas.com di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2017). Dalam kesempatan ini Anggun banyak bercerita tentang singel terbarunya yang berjudul What We Remember dan rencana peluncuran albumnya yang ke-8.

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi Anggun C Sasmi dipercaya mengisi soundtrack film dokumenter internasional berjudul A Song for the World.

Untuk proyek tersebut, juri Asia’s Got Talent ini akan bergabung dengan empat superstar dunia yaitu, Josh Groban, Kelly Clarkson, David Foster, Andre Bocelli atau Siedah Garrett (rekan duet wanita Michael Jakson untuk lagu "I Just Can’t Stop Loving You").

A Song for the World merupakan film yang menceritakan kisah di balik lagu yang paling terkenal di dunia "Silent Night". Film ini akan diluncurkan pada akhir 2018 di seluruh dunia.

"Saya merasa sangat terhormat telah dihubungi oleh produser dari proyek film besar ini yang berbicara tentang bagaimana sebuah lagu dapat menciptakan dunia menjadi tempat yang lebih baik," kata Anggun melalui siaran pers, Senin (5/11/2018).

Anggun bercerita, setiap penyanyi yang andil dalam soundtrack ini akan memberikan aura yang berbeda-beda. Bahkan Anggun akan menampilkan bahasa Indonesia dan bahasa Prancis dalam lirik lagunya.

"Setiap artis membawa emosinya sendiri, yang membuat film ini menjadi sesuatu yang sangat kuat. Saya sangat bangga akan tampil menggunakan Bahasa Indonesia dan Prancis untuk film tersebut," ujarnya.

"Ini akan sangat fantastis bagi jutaan orang dapat mendengarkan keindahan dan keharmonisan melodi dari Bahasa Indonesia, bahkan mungkin ini menjadi kali pertama bagi beberapa diantara mereka. Saya merasa terhormat dapat mempromosikan budaya Indonesia di seluruh dunia," kata Anggun, menambahkan.

Sementara itu, single terbaru Anggun berjudul "The Good is Back" saat ini masih bertengger di tangga lagu #23 di Billboard Dance Charts bergengsi di Amerika Serikat.

Dalam beberapa bulan ke depan Anggun akan kembali ke Tanah Air untuk menjadi juri The Voice Indonesia, Asia’s Got Talent Season 3 yang akan ditayangkan di 19 negara. Kemudian pada Januari 2019, ia akan menggelar konser tunggal di sejumlah kota di Italia.

