Gemari Musik Cadas, Presiden Jokowi Diundang ke Konser Guns N' Roses di SUGBK

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Promotor konser grup rock Guns N' Roses turut mengundang Presiden Joko Widodo yang diketahui menggemari musik-musik cadas untuk menghadiri konser yang akan digelar di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018) malam.

Dilansir dari Kompas.com, konser ini merupakan rangkaian tur dunia Not In This Lifetime band asal Amerika Serikat tersebut.

Dalam konser tersebut pihak promotor mengaku turut mengundang Presiden Joko Widodo yang diketahui menggemari musik-musik cadas.

"Belum tahu (hadir atau tidak). (tapi) Sudah disiapkan kalau dia (Jokowi) datang," ucap Adib Hidayat selaku juru bicara pihak promotor saat ditemui di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Menurut Adib, rencananya Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri penampilan Axl Rose dan kawan-kawan. Namun ia belum bisa memastikan hal tersebut melihat agenda kerja presiden yang padat.

"Coba tanya Pak Bey (Triadi) Machmudin (Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden) saja karena dia lebih tahu (hadir atau tidaknya), kita sudah kabarin beliau kabarnya mau datang cuma belum konfirmasi, jadi datang atau tidak lihat saja besok," ungkap Adib.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo pernah menghadiri konser Guns N' Roses pada tahun 2012 lalu di Ancol Beach City, Jakarta Utara, ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Nantinya, konser Guns N' Roses di Jakarta kali ini akan terasa spesial karena Axl Rose (vokal), Slash (gitar), Duff McKagan (bas), serta beberapa personel lainnya akan kembali satu panggung setelah sempat berpisah.

(Penulis : Andika Aditia/KOMPAS)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Presiden Jokowi Diundang Datang ke Konser Guns N' Roses"