Hasil Lengkap Fuzhou China Open 2018 Dua Wakil Indonesia Maju ke Babak Kedua

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil lengkap hari pertama turnamen Fuzhou China Open 2018 telah tuntas dilakoni para wakil Indonesia, termasuk pasangan ganda putra nomor satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Sebelumnya, pasangan Greysia Polii/Apriyani Rahayu (ganda putri) dan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (ganda campuran) sudah lebih dulu mengamankan tempat.

Kemenangan Marcus/Kevin atas Lee Jhe-Huei/Lee Yang pada babak kesatu di Haixia Olympic Sports Center, Selasa (6/11/2018), memastikan Indonesia untuk sementara sudah meloloskan tiga wakil ke babak kedua.

Namun, tak seperti Tontowi/Liliyana yang melaju ke babak kedua dengan memenangi pertandingan kontra Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai (Malaysia), duet Greysia/Apriyani melenggang lantaran mendapat bye pada babak kesatu.

Skuat Merah Putih sebetulnya memiliki tujuh wakil yang bertanding pada hari pertama Fuzhou China Open 2018.

Akan tetapi, dari ketujuh wakil tersebut, hanya dua yang meraih kemenangan.

Sisanya, menelan kekalahan dari lawan mereka masing-masing.

Kekalahan paling mengejutkan dialami pasangan ganda putra yang menempati posisi unggulan kedelapan, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Bertemu lawan non-unggulan dari Taiwan, Liao Min Chun/Su Ching Heng, Fajar/Rian kalah 18-21, 19-21.

Berikut hasil lengkap wakil Indonesia pada hari kesatu Fuzhou China Open 2018.

MD: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (8) vs Liao Min Chun/Su Ching Heng (TPE) 18-21, 19-21

XD: Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (3) vs Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai (MAS) 21-17, 21-19

MD: Berry Angriawan/Hardianto vs Goh V Shem/Tan Wee Kiong (MAS) 20-22, 18-21

XD: Akbar Bintang Cahyono/Winny Oktavina Kandow vs Ren Xiangyu/Zhou Chaomin (CHN) 20-22, 19-21

XD: Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (THA) 15-21 9-21

WS: Yulia Yosephin Susanto vs Gao Fangjie (CHN) 14-21, 13-21

MD: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Lee Jhe-Huei/Lee Yang (TPE) 21-13, 21-16