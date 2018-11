Hotel-hotel Mulai Tawarkan Acara Menarik Momen Pergantian Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menjelang pergantian tahun, beberapa hotel di Banjarmasin berikan penawaran menarik dan spesial kepada konsumen.

Seperti halnya di Hotel Aston Banjarmasin mengadakan pesta yang bertajuk Tropikal In Paradise.

Acara yang ditawarkan pun cukup banyak, di antaranya live Dj dan band, fashion show, gala dinner, fireworks, hingga bubble & countdown party.

Dipaparkan Public Relation Aston Banua Hotel & Convention Center, Ruth Estherlita, kegiatan tersebut merupakan agenda untuk semua masyarakat yang ingin menyambut tahun baru yang tidak terlupakan.

Ia menambahkan harga yang ditawarkan juga beragam, konsumen yang ingin menginap dengan tipe kamar deluxe dikenakan biaya Rp 988.000.

"Sedangkan masyarakat yang ingin menikmati pesatanya saja dikenakan tarif Rp 275.000," jelasnya.

Ia menambahkan konsumen yang melakukan pemesanan di bulan November 2018, diberikan diskon hingga 15 persen.

Acara serupa ditawarkan Best Western Kindai Hotel, dijelaskan Marketing Communication Best Western Kindai Hotel, M Syahrin Noor, banyak acara dan promo menarik yang ditawarkan Best Western kepada konsumen.

"Memperingati momen pergantian tahun kami menyelenggarakan acara yang bertajuk Men in Black," kata Aldo, panggilan akrab Syahrin Noor.

Ia menjelaskan acara tersebut diisi Fdj performance, live music, modern dance, face painting, fashion show, firework, hingga games dan doorprize.

"Harga yang ditawarkan Rp 1,6 juta termasuk dinner dan menginap di superior room," lanjutnya.

Ia melanjutkan bagi masyarakat yang hanya ingin menikmati momen pergantian tahun tanpa menginap juga ia sediakan dengan harga Rp 250 per pax.

"Tapi sementara ini belum dibuka karena kami prioritaskan tamu kamar lebih dulu, karena tempat yang terbatas," imbuhnya.

Ia menambahkan bagi pemesan sebelum 15 November 2018, bisa mendapatkan diskon hingga 20 persen.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Maulana)