Perlakuan Al Ghazali, Dul Djaelani & El Rumi ke Irwan Mussry Setelah Nikahi Maia Estianty

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perlakuan berbeda diperlihatkan Al Ghazali, Dul Djaelani dan El Rumi pada suami Maia Estianty, Irwan Mussry.

Al Ghazali, Dul Djaelani dan El Rumi ternyata memanggil dengan cara berbeda pada Irwan Mussry, istri baru Maia Estianty itu.

Hal ini berbeda dengan Mulan Jameela yang juga ibu tiri Al Ghazali, Dul Djaelani dan El Rumi. Lantas apa perbedaannya dengan Irwan Mussry?

Akad nikah Irwan Mussry dan Maia Estianty diadakan di Masjid Camii, Tokyo, Jepang tersebut digelar tertutup dan hanya dihadiri kerabat dekat.

Maia juga sempat membagikan potret keluarga baru mereka sekaligus menyambut kehadiran Irwan yang dipanggil 'Dad'.

"Alhamdulillah.. This is it... This is what you are waiting for, guys...the picture.... My new chapter with my hubby and the boys... Welcome to the family “DAD” @irwanmussry @alghazali7 @elelrumi @duljaelani,"

Tak hanya Maia, Irwan juga mengunggah foto kebersamaannya bersama tiga putra Maia, Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani.

Melalui caption yang ditulis, Irwan mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat tiga putra Maia.

Dirinya juga mengaku senang untuk memulai perjalanan baru bersama mereka.

"Thank you gentlemen for the warm welcome. I’m thrilled to be embarking on this new journey with you @alghazali7 @elelrumi @duljaelani,"